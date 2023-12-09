Не менее 310 палестинцев убиты за сутки в секторе Газа

В результате боевых действий израильской армии (ЦАХАЛ) за последние сутки убито не менее 310 палестинцев. Об этом 9 декабря сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные ООН.

Как говорится в последнем докладе ООН, «не менее 310 палестинцев были убиты в течение 24 часов с четверга по пятницу в секторе Газа».

Отмечается, что израильские военные обстреливали палестинский анклав с воздуха, суши и моря.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что бойцы палестинского движения ХАМАС стали всё чаще сдаваться в плен израильским военным. Как добавил Хагари, в числе задержанных ЦАХАЛ сил противника имеются и военные элитного подразделения ХАМАС «Нухба».

29 ноября руководство Израиля заявило, что в секторе Газа всё еще удерживается 161 заложник. Среди них 146 израильтян и 15 иностранцев, в том числе американцы.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, с начала обострения конфликта между Израилем ХАМАС в секторе Газа число погибших достигло 17,1 тыс. Ранения получили более 46 тыс. жителей анклава. Среди израильтян жертвами стали около 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан