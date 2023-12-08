Реклама
Прямой эфир
Армия
Шойгу выразил гордость за мощное поколение защитников Отечества
Экономика
ФАС согласовала цены на российский препарат для лечения деменции
Происшествия
На участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве остановили движение
Армия
ВС РФ за неделю нанесли 30 ударов по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Мир
Премьер Бельгии раскрыл детали 12-го пакета антироссийских санкций ЕС
Мир
Рада Украины поддержала увеличение штата НАБУ на 300 человек
Мир
У берегов Тайваня замечен воздушный шар КНР
Мир
В Помпеях обнаружили предназначенную для работы рабов пекарню
Общество
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 1 млн рублей
Экономика
Reuters признало успех экономики России и провал западных санкций
Общество
Компания VK открыла офис в Белоруссии
Мир
Спецборт МЧС РФ доставил 20 т гуманитарного груза для населения Газы
Политика
Путин сообщил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента РФ
Мир
Эрдоган отказался признавать ХАМАС террористической организацией
Недвижимость
Российские банки начали выдавать арктическую ипотеку
Сюжет:

СМИ допустили согласие Киева на «корейский сценарий» завершения конфликта

WP: Киев будет вынужден согласиться на «корейский сценарий» выхода из конфликта
0
Фото: Global Look Press/eye ubiquitous/hutchison
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина будет вынуждена согласиться на «корейский сценарий» выхода из конфликта с Россией, если НАТО не усилит свою поддержку. Об этом 7 декабря сообщила газета The Washington Post со ссылкой на бывшего американского посла в Киеве Уильяма Тейлора.

По его мнению, без помощи альянса «Украина будет сражаться с недостаточной силой» и, возможно, в конечном итоге ей придется согласиться на раздел, подобный осуществленному в Корее. Если американский оружейный трубопровод будет заблокирован, что сделает невозможным новое крупное наступление, у уставшей и всё более беспокойной Украины не останется иного выбора, кроме как изучить возможность урегулирования, добавили в материале.

Ссылаясь на мнение главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, The Washington Post отмечает, что Киев нуждается в технологическом прорыве, «по значимости близком к изобретению пороха в Китае», иначе «рано или поздно обнаружится, что просто не хватает людей для борьбы».

Триалоговое окно: в РФ допускают переговоры с Киевом в западной стране
Какое государство помимо Венгрии могло бы стать посредником между Москвой и Киевом

Ранее, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский признал, что на Западе «слышны голоса» в пользу переговоров с Россией, хотя он лично не чувствует от партнеров принуждения к диалогу с Москвой. За день до этого Зеленский посетовал, что Украина «выпала из фокуса внимания мировой общественности».

22 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, в то время как Киев публично выступил против диалога с Москвой и Зеленский подписал указ, запрещающий вести такие переговоры.

Журналистка Энн Эпплбаум в статье для The Atlantic 10 ноября написала, что на Западе предполагают возможность урегулирования конфликта на Украине по корейскому сценарию. Границы на нынешней линии фронта будут заморожены, а остальная часть страны будет защищаться американскими гарантиями безопасности и даже базами США.

1 ноября Залужный в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023