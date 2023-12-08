Украина будет вынуждена согласиться на «корейский сценарий» выхода из конфликта с Россией, если НАТО не усилит свою поддержку. Об этом 7 декабря сообщила газета The Washington Post со ссылкой на бывшего американского посла в Киеве Уильяма Тейлора.

По его мнению, без помощи альянса «Украина будет сражаться с недостаточной силой» и, возможно, в конечном итоге ей придется согласиться на раздел, подобный осуществленному в Корее. Если американский оружейный трубопровод будет заблокирован, что сделает невозможным новое крупное наступление, у уставшей и всё более беспокойной Украины не останется иного выбора, кроме как изучить возможность урегулирования, добавили в материале.

Ссылаясь на мнение главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, The Washington Post отмечает, что Киев нуждается в технологическом прорыве, «по значимости близком к изобретению пороха в Китае», иначе «рано или поздно обнаружится, что просто не хватает людей для борьбы».

Ранее, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский признал, что на Западе «слышны голоса» в пользу переговоров с Россией, хотя он лично не чувствует от партнеров принуждения к диалогу с Москвой. За день до этого Зеленский посетовал, что Украина «выпала из фокуса внимания мировой общественности».

22 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, в то время как Киев публично выступил против диалога с Москвой и Зеленский подписал указ, запрещающий вести такие переговоры.

Журналистка Энн Эпплбаум в статье для The Atlantic 10 ноября написала, что на Западе предполагают возможность урегулирования конфликта на Украине по корейскому сценарию. Границы на нынешней линии фронта будут заморожены, а остальная часть страны будет защищаться американскими гарантиями безопасности и даже базами США.

1 ноября Залужный в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.