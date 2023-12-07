Эксперт усомнился в начале боевых действий между Венесуэлой и Гайаной

Работа Вооруженных сил Венесуэлы идет внутри страны для защиты, и это нельзя назвать мобилизацией. Таким образом директор Латиноамериканскиого центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской прокомментировал «Известиям» 7 декабря информацию газеты El Pais о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об аннексии региона и мобилизовал армию страны.

«Газета El Pais высказывает свое собственное мнение на основе заявления Николаса Мадуро, которое мы все уже слышали вчера, <...> и только к вечеру El Pais разразилась аналитическим материалом в кавычках, в котором решилось, что всё, что произошло, говорит о том, что Венесуэла сейчас мобилизует армию и аннексирует Эссекибо», — подчеркнул Лидовской.

По его словам, работа ВС Венесуэлы идет внутри страны для защиты в случае, если США всё же примут решение каким-либо образом вмешаться в конфликт. Эксперт обратил внимание, что перемещение военных идет на территории Венесуэлы, которая сейчас является общепризнанной, и никто не пересекал границ.

«Это не является никакой мобилизацией, это не является аннексией, потому что, во-первых, это вопрос вообще спорный — аннексия это или не аннексия, потому что это оккупированная британская территория, но в любом случае никто границу не пересекал. Об этом здесь речь не идет», — отметил эксперт.

Накануне издание El Pais выпустило материал, в котором говорилось, что Николас Мадуро мобилизует Вооруженные силы страны и объявляет о присоединении Эссекибо, являющийся фактически территорией соседней Гайаны.

При этом за день до этого, 5 декабря, в правительстве Бразилии назвали маловероятной возможность конфликта между Каракасом и Джорджтауном, однако подготовили сценарий действий на случай обострения, направив дополнительные воинские подразделения на границу с Венесуэлой и Гайаной.

В начале ноября Мадуро объявил о начале «педагогической, поучительной, мобилизующей и радостной» кампании о включении в состав Венесуэлы богатого природными ресурсами и ископаемыми региона Эссекибо, который занимает 70% общей площади Гайаны.

Позднее, 3 декабря, в Венесуэле завершился референдум, на котором жители проголосовали за вхождение в страну спорного региона. Через три дня после проведения референдума депутаты национальной ассамблеи одобрили в первом чтении закон о защите Эссекибо.

Спор за территорию Гайана-Эссекибо идет уже около 200 лет. До сих пор каждая сторона считает эту зону своей территорией. На всех официальных картах Венесуэлы территория Гайана-Эссекибо обозначается как часть страны.