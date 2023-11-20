Венесуэла заявила о намерении вернуть спорную с Гайаной территорию

Спору за территорию Гайана-Эссекибо уже около 200 лет. До сих пор каждая сторона считает спорную зону своей территорией. На всех официальных картах Венесуэлы территория Гайана-Эссекибо обозначается как часть страны. С 1983 года Венесуэла настаивает на проведении прямых переговоров для разрешения ситуации, в свою очередь Гайана требует поставить точку в этом вопросе на уровне Генассамблеи ООН, Совета Безопасности и Международного суда.

В сентябре этого года, когда Каракас назвал незаконным тендер на нефтяные блоки в акватории конфликтной зоны, который организовывает правительство Гайаны, конфликт вспыхнул с новой силой.

В начале ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале «педагогической, поучительной, мобилизующей и радостной» кампании о включении в состав Венесуэлы богатого природными ресурсами и ископаемыми региона Эссекибо, который занимает 70% общей площади Гайаны.

«Венесуэла настаивает на том, чтобы снова сесть за стол переговоров, как это предусмотрено Женевским соглашением, и на том, чтобы Гайана отказалась от своего голода до нефти и до энергии, вызванного национальными компаниями США, которые заставили Гайану покинуть стол переговоров. Призыв к проведению референдума 3 декабря — это призыв к национальному единству именно в этот важный момент, когда речь идет о восстановлении законности и международного публичного права», — заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

В разговоре с «Известиями» он отметил, что сейчас Венесуэла и Гайана переживают критический момент в том числе из-за того, что Гайана преступила закон в использовании не разграниченного морского пространства между странами.

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Отстоять часть: Венесуэла хочет вернуть спорную с Гайаной территорию