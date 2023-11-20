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Отстоять часть: Венесуэла хочет вернуть спорную с Гайаной территорию

Землю к западу от реки Эссекибо уже давно заняли нефтедобывающие компании
Фото: AP/Matias Delacroix
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Каракас восстанавливает законность и международное право, заявляя о намерении включить в состав Венесуэлы спорную с Гайаной территорию к западу от реки Эссекибо. Об этом «Известиям» заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто. Ранее президент Боливарианской Республики Николас Мадуро назначил на 3 декабря консультативный референдум о будущем зоны, которую Гайана считает законной частью своей страны. В ответ на это последняя подала иск в Международный суд ООН. Новый виток давнего территориального конфликта происходит на фоне расцвета нефтяной промышленности крошечного южноамериканского государства.

Истоки проблемы

Спору за территорию Гайана-Эссекибо уже около 200 лет. Во время существования испанских колоний на территории Латинской Америки зона к западу от реки Эссекибо находилась под властью испанцев. В 1819 году отвоевавшие независимость территории, на которых сейчас находятся Колумбия, Венесуэла, Эквадор и Панама, образовали государство Великая Колумбия, просуществовавшее до 1831 года. Ослабленные границы молодого государства позволили британской колонии Гвиане заполучить власть над нынешней зоной Гайана-Эссекибо.

Инфографика

Первой попыткой Венесуэлы вернуть себе историческую территорию стал международный арбитражный суд в 1899 году в Париже. Тогда решение было принято не в пользу Венесуэлы. Великобритания получила право собственности на 159,5 тыс. кв. км земли в районе Гайана-Эссекибо.

Баржа переправляет автомобили через реку Эссекибо на контрольно-пропускном пункте Курупукари в Гайане

Баржа переправляет автомобили через реку Эссекибо на контрольно-пропускном пункте Курупукари в Гайане

Фото: AP/Matias Delacroix

В 1962 году Венесуэла заявила, что не согласна с решением Парижского суда, и потребовала пересмотра решения. Четыре года спустя уже независимое государство Гайана подписало с Великобританией и Венесуэлой Женевское соглашение о мирном разрешении конфликта путем совместного проведения границы между двумя государствами. Однако это привело только к временной заморозке конфликта.

До сих пор каждая сторона считает спорную зону своей территорией. На всех официальных картах Венесуэлы территория Гайана-Эссекибо обозначается как часть страны. С 1983 года Венесуэла настаивает на проведении прямых переговоров для разрешения ситуации, в свою очередь Гайана требует поставить точку в этом вопросе на уровне Генассамблеи ООН, Совета Безопасности и Международного суда.

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Обострение конфликта

Обострился конфликт в сентябре этого года, когда Каракас назвал незаконным тендер на нефтяные блоки в акватории конфликтной зоны, который организовывает правительство Гайаны.

В начале ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале «педагогической, поучительной, мобилизующей и радостной» кампании о включении в состав Венесуэлы богатого природными ресурсами и ископаемыми региона Эссекибо, который занимает 70% общей площади Гайаны.

Паром, курсирующий через устье реки Эссекибо, пришвартовывается в Парике, Гайана

Паром, курсирующий через устье реки Эссекибо, пришвартовывается в Парике, Гайана

Фото: AP/Matias Delacroix

Народное голосование, на которое были приглашены только венесуэльцы, назначено на 3 декабря. На своей странице в соцсети Х Николас Мадуро опубликовал вопросы, на которые предстоит ответить венесуэльцам на консультативном референдуме:

— Согласны ли вы всеми возможными правовыми способами отвергнуть линию, принятую арбитражным решением в Париже в 1899 году, которая стремится отделить нас от нашей Гайаны-Эссекибо?

— Согласны ли вы с тем, что Женевское соглашение 1966 года является единственным юридическим инструментом, способным достичь практического и действенного решения территориального конфликта между Венесуэлой и Гайаной насчет территории Гайана-Эссекибо?

— Согласны ли вы с исторической позицией Венесуэлы не признавать юрисдикцию Международного суда в вопросе решения территориального конфликта по поводу Гайаны-Эссекибо?

— Согласны ли вы противостоять всеми законными средствами незаконным намерениям Гайаны использовать в своих интересах морскую территорию, на которую у нее нет законных прав?

Демонстрация в поддержку консультативного референдума по Эль-Эссекибо в Каракасе, Венесуэла, 15 ноября 2023 года

Демонстрация в поддержку консультативного референдума по Эль-Эссекибо в Каракасе, Венесуэла, 15 ноября 2023 года

Фото: ТАСС/EPA/MIGUEL GUTIERREZ

В ответ власти Гайаны призвали Международный суд ООН остановить запланированный Венесуэлой референдум. 15 ноября председатель Международного суда Джоан Дохонью сообщила, что решение будет в ближайшее время принято и передано конфликтующим сторонам.

«Гайана, с которой у нас есть территориальный конфликт, решила использовать Международный суд ООН, чтобы препятствовать народу Венесуэлы выразить свое волю на консультационном референдуме 3 декабря», — заявил 16 ноября глава МИД Венесуэлы на пресс-конференции после встречи с Сергеем Лавровым в Москве.

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Иван Хиль Пинто отметил: это еще одно подтверждение того, что международные инструменты правосудия используются против политики Венесуэлы. По словам министра, Каракас продолжает настаивать на возобновлении переговоров с Гайаной для решения территориального спора.

В разговоре с «Известиями» глава МИД Боливарианской Республики пояснил: сейчас Венесуэла и Гайана переживают критический момент в том числе из-за того, что Гайана преступила закон в использовании не разграниченного морского пространства между странами.

переправа
Фото: AP/Matias Delacroix

— Венесуэла настаивает на том, чтобы снова сесть за стол переговоров, как это предусмотрено Женевским соглашением, и на том, чтобы Гайана отказалась от своего голода до нефти и до энергии, вызванного национальными компаниями США, которые заставили Гайану покинуть стол переговоров. Призыв к проведению референдума 3 декабря — это призыв к национальному единству именно в этот важный момент, когда речь идет о восстановлении законности и международного публичного права, — заявил Иван Хиль Пинто.

Новый виток территориального конфликта развивается на фоне активного освоения природных ресурсов Гайаны иностранными нефтедобывающими компаниями. В 2015 году у берегов государства с 800-тысячным населением американская компания ExxonMobil обнаружила 11 млрд баррелей доказанных запасов нефти. Также лицензии от государства на разработку месторождений на морском шельфе получили China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies.

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По подсчетам издания Politico, к 2028 году Гайана сможет ежедневно добывать 1,2 млн баррелей и станет мировым лидером по объему производимой нефти на душу населения, обойдя Бруней, Кувейт и ОЭА.

Проведение консультативного референдума в декабре 2023 года может быть попыткой Мадуро заручиться народной поддержкой перед следующими выборами, на которые он может пойти в качестве кандидата, считает политолог Игорь Пшеничников.

нефть
Фото: AP/Matias Delacroix

В 2024 году в Венесуэле могут состояться выборы. Точная дата пока не установлена, однако в конце октября делегация правительства Мадуро и представители венесуэльского оппозиционного альянса заключили в Барбадосе пятистраничное соглашение о намерении провести выборы во втором семестре следующего года в соответствии с конституционной хронограммой. Это соглашение с оппозицией было условием для смягчения санкций США против нефтегазового сектора Венесуэлы.

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