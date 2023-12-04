В РАН усомнились в эскалации между Венесуэлой и Гайаной из-за региона Эссекибо

В Венесуэле на референдуме поддержали вхождение в страну спорного региона Гайана-Эссекибо. Как отметил заместитель директора Института Латинской Америки РАН Борис Мартынов в разговоре с «Известиями» 4 декабря, референдум был проведен для сплочения нации и такой шаг вряд ли поспособствует эскалации в регионе.

Накануне издание El Universal со ссылкой на избирком Венесуэлы сообщило, что в результате референдума более 10 млн человек поддержали вхождение в состав страны подконтрольного Гайане региона Эссекибо.

«Внутреннее положение в Венесуэле не очень хорошее, к тому же [референдум] — это средство сплочения нации, нация в Венесуэле в значительной степени еще разобщена, расколота. Я не думаю, что это всё закончится какими-то кровавыми событиями, прежде всего потому, что это не свойственно для Латинской Америки», — подчеркнул Мартынов.

К тому же, по словам эксперта, соседи Гайаны, выступающие за сохранение границ, не допустят драматического сценария в регионе.

Гайана-Эссекибо занимает три четверти территории современной Гайаны. История спора уходит в эпоху освобождения Венесуэлы от колониальной зависимости от Испании. Тогда, будучи частью новосозданного государства Великая Колумбия, она постепенно потеряла контроль над своими границами, что позволило на тот момент британской колонии Гвиане (так называлась тогда Гайана) получить власть над ныне спорной территорией к западу от реки Эссекибо. Венесуэла, несмотря на юридические границы между государствами, считает Эссекибо частью своей страны и изображает ее на своих картах штриховкой.

Сам референдум прошел на фоне призыва Международного суда ООН к Венесуэле воздержаться от любых действий, которые могут привести к изменению ситуации в территориальном споре. Такое заключение суд сделал 1 декабря в ответ на иск Гайаны с просьбой остановить референдум, запланированный Каракасом.