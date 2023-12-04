Штриховой случай: разрешится ли 200-летний конфликт Венесуэлы и Гайаны референдумом

В Венесуэле 3 декабря завершился референдум, касающийся спорной территории Гайана-Эссекибо. Сейчас в стране практически нет тех, кто не принимал бы тот факт, что Гайана-Эссекибо, которую на карте принято обозначать штриховкой, — часть Боливарианской Республики, рассказали «Известиям» избиратели из Каракаса. Впрочем, сами жители спорной зоны вступать в состав Венесуэлы не стремятся. Они считают себя гайанцами и привыкли разговаривать на английском языке. О том, как проходил референдум и каких результатов от него можно ждать, — в материале «Известий».

Как проходил консультативный референдум

Под звуки народного ликования в Венесуэле закрылись избирательные участки для подведения итогов консультативного референдума о будущем спорной территории Гайана-Эссекибо.

Справка «Известий» Гайана-Эссекибо — богатый нефтью регион площадью 160 тыс. кв. км и с населением 280 тыс. человек — занимает три четверти территории современной Гайаны. Истоки спора уходят в эпоху освобождения Венесуэлы от колониальной зависимости от Испании, когда, будучи частью новосозданного государства Великая Колумбия, она постепенно потеряла контроль над своими границами, что позволило на тот момент британской колонии Гвиане (так называлась тогда Гайана) получить власть над ныне спорной территорией к западу от реки Эссекибо. Венесуэла, несмотря на юридические границы между государствами, считает Гайану-Эссекибо частью своей страны и изображает ее на своих картах со штриховкой.

Сам же референдум прошел на фоне призыва Международного суда ООН к Венесуэле воздержаться от любых действий, которые могут привести к изменению ситуации в территориальном споре. Такое заключение суд сделал 1 декабря в ответ на иск Гайаны с просьбой остановить референдум, запланированный Каракасом.

Тем не менее в 6 утра воскресенья на всей территории Венесуэлы заработали более 15 тыс. центров для голосования — в ЦИК сообщили, что в списках избирателей по всей стране значится около 20 млн человек.

— Явка на референдуме по Эссекибо будет не менее 40% или даже выше. С одной стороны, это не выборы президента. С другой, вопрос принадлежности Эссекибо является консенсусным для граждан разных политических взглядов, — считает гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

Среди первых «да» на пять вопросов бюллетеня ответил президент Венесуэлы Николас Мадуро. В 5:00 утра он поприветствовал венесуэльцев в соцсетях, выложив видео со своей кухни, где они вместе с женой Силией Флорес заваривали кофе и собирались на избирательный участок. «В ночь перед голосованием никто не может уснуть», — заявил президент.

Николас Мадуро стал первым проголосовавшим на закрепленном за ним избирательном участке. Момент транслировали государственные телеканалы.

Один из главных вопросов консультативного референдума значится под пятым номером: «Согласны ли вы с созданием штата Гайана-Эссекибо и с разработкой ускоренного плана комплексного обслуживания нынешнего и будущего населения этой территории, включая, в частности, предоставление венесуэльского гражданства и удостоверений личности, в соответствии с Женевским соглашением и международным правом, что позволит включить этот штат в состав Венесуэлы?»

Учитывая тот факт, что референдум считается консультативным, он, по сути, не наделяет правительство Венесуэлы автоматическим правом включить Гайану-Эссекибо в состав страны, однако дает Каракасу карт-бланш со стороны венесуэльцев на разработку стратегии по воссоединению с исторической территорией.

«Мы готовы использовать свое право голоса, чтобы вернуть себе то, что принадлежит нам исторически, о чем свидетельствуют все документы. Давайте помнить, что это важный день, это поворотный момент в притязаниях венесуэльской общественности на территорию, принадлежащую Венесуэле», — заявил в воскресенье глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.

Участвовать в референдуме можно даже с просроченным идентификационным документом, уверяют сотрудники избирательных участков. Процесс голосования крайне прост: по отпечатку пальца сотрудник пункта для голосования определяет личность избирателя, далее тот проходит к автомату для голосования, где на электронном табло выбирает ответ для каждого из пяти вопросов, рассказала «Известиям» участница голосования Элена Медина Фернандес. Аппарат печатает бюллетень, по внешнему виду он скорее напоминает кассовый чек, который человек затем опускает в специальную урну. Отметка о голосе в списке делается тоже с помощью отпечатка пальца, продолжила Элена.

— В стране сейчас очень ощущается патриотически приподнятый дух. Передовицы газет посвящены теме плебисцита; на улицах, на личных и общественных транспортных средствах расклеена агитационная символика референдума. Тема Эссекибо — объединяющий фактор для всего венесуэльского народа, — рассказали «Известиям» в посольстве России в Венесуэле.

Среди венесуэльцев почти нет людей, кто был бы против проведения референдума или был бы готов дать негативный ответ на вопросы бюллетеня. Те, кто не пришел на голосование, скорее были заняты на работе или не решились выйти из дома в выходной день.

— Я сделала фотографию со своим идентификационным документом на фоне избирательного участка, чтобы отправить ее своей семье, потому что для меня это исторический момент. Я выросла в Венесуэле, где каждый раз, когда я рисовала карту, мне нужно было заштриховывать ее часть. Мои дети до сих пор вынуждены заштриховывать часть контурной карты. Сейчас я и мои дети находимся в том моменте, когда нас спрашивают, что мы думаем и что мы хотим сделать в вопросе Эссекибо, — добавила Элена Медина Фернандес.

Традиционного противостояния между правительством и оппозицией в случае референдума 3 декабря нет, подчеркнул Егор Лидовской. Большая часть общества никогда не отвергала Эссекибо.

— Я живу на востоке Каракаса. Это считается зоной, где живут в основном оппозиционно настроенные люди с высоким достатком. Сегодня утром вдоль нашего района ездили машины с громкоговорителями. И официальные лица, и оппозиционеры приглашали присоединиться к голосованию. Особенно меня удивило, что среди тех, кто звал прийти на избирательный участок, была Мария Корина Мачадо (главная фигура венесуэльской оппозиции. — «Известия»), — рассказала жительница Каракаса Антонелла Ди Мартино.

Референдум выявит явную победу положительных ответов по всем пяти вопросам, уверен Егор Лидовской. При этом, по мнению эксперта, никакого военного вмешательства Венесуэлы в Гайану по итогам голосования не будет. Цель Венесуэлы — создать международную коалицию по защите права на возвращение своей исторической территории и решение вопроса дипломатическим путем.

Гайана готова всеми возможными способами отстаивать суверенитет

В ночь перед референдумом не до сна было не только патриотически настроенным венесуэльцам.

Жители территории Гайана-Эссекибо под предводительством главы министерства общественных работ вышли на протест с лозунгом «Эссекибо принадлежит нам». «Речь идет не о политике, а о нашем будущем как гайанцев», — заявил министр Деодат Индар, обращаясь к патриотически настроенной небольшой толпе местных жителей.

В общей сложности на территории Гайана-Эссекибо проживает около 125 тыс. человек, что составляет 15% от общей численности южноамериканской страны (800 тыс.). Большинство из них определяют себя как граждане Гайаны, имеют гайанский паспорт и привыкли изъясняться на английском языке.

Гайана — небогатая страна, однако с тех пор, как в 2015 году у берегов государства американская компания ExxonMobil обнаружила 11 млрд баррелей доказанных запасов нефти, ВВП страны стал стремительно расти. В прошлом году рост составил 62%, а в этом МВФ прогнозирует увеличение ВВП еще на 38%.

Проявить зрелость и ответственность Венесуэлу призвал президент Гайаны Ирфаан Али в своем обращении к народу, которое в ночь на 3 декабря транслировалось на его странице в соцсетях.

Пресса Гайаны пишет также о встрече Ирфаана Али с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем на конференции ООН по климату в Дубае, на которой он якобы попросил кубинского лидера посодействовать мирному разрешению территориального спора. Пресса Острова свободы не упоминает детали этой встречи.

Похоже, бороться за свой территориальный суверенитет Гайана готова даже с применением военной силы. По словам вице-президента страны Бхаррата Джагдео, если у Венесуэлы есть агрессивные намерения в отношении Гайаны, на столе принятия решений лежат «все возможные варианты».

«Мы не воинственная страна, но если кто-то, а в частности Венесуэла, считает, что может в одностороннем порядке изменить границу, установленную трибуналом 1899 года, то мы будем защищать нашу страну любыми средствами», — заявил Бхаррат Джагдео.

В день референдума, видимо, в качестве подтверждения слов вице-президента военные Гайаны выстроились в форме территории Гайана-Эссекибо. Такие фотографии опубликовала гайанская пресса.