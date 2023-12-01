Мыслить территориями: начнется ли война между Венесуэлой и Гайаной

Отношения Венесуэлы и Гайаны накаляются из-за спора за территорию, богатую на природные ресурсы. В преддверии референдума, который 3 декабря проведет Каракас, многие говорят даже о начале вооруженного конфликта, особенно учитывая тот факт, что в Боливарианская Республика начала активное размещение солдат по стране. И хоть эксперты считают, что дело до войны всё же не дойдет, полностью эскалацию исключить нельзя, как и втягивание в конфликт третьих государств. Какая из стран сильнее в военном плане — в материале «Известий».

Ситуация накаляется в преддверии референдума

На фоне продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине на карте может появиться еще один очаг военных действий. Двухсотлетний территориальный спор между Гайаной и Венесуэлой способен перейти в активную фазу в свете приближающегося референдума в Боливарианской Республике о будущем Гайана-Эссекибо 3 декабря.

«Пусть идет дождь, грохочет гром и сверкает молния, консультативный референдум состоится», — заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на агитационном мероприятии 29 ноября.

Богатый природными ресурсами регион Гайана-Эссекибо занимает около 70% Гайаны (общая площадь страны всего 214 969 км²). При этом обострение конфликта началось с приходом на территорию крупных международных нефтедобывающих компаний в 2015-м. Именно они обнаружили у берегов государства с 800-тысячным населением 11 млрд баррелей доказанных запасов нефти.

Справка «Известий» Контроль над территорией к западу от реки Эссекибо Венесуэла потеряла в момент обретения независимости от Испании. Новое государство Великая Колумбия (кроме Венесуэлы в него входили Колумбия, Эквадор и Панама) не смогло держать строгий контроль за своими границами, что позволило британской колонии Британской Гвиане (в 1966 году обрела независимость и стала Гайаной) заполучить власть над нынешней зоной Гайана-Эссекибо.

— Я не знаю ни одного венесуэльца, кто не считал бы Эссекибо частью своей страны. Так считают и люди, которые выступают за Мадуро, и люди, кому Мадуро не нравится. Это вопрос национальной гордости. Эссекибо для Венесуэлы — это как Косово для Сербии, — считает гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

На референдуме 3 декабря венесуэльцам предстоит ответить на пять вопросов, которые определят будущую политику Каракаса в отношении региона. Таким образом власти Боливарианской Республики хотят получить карт-бланш на то, чтобы всеми возможными способами получить территорию, которую они считают своей. Хотя международные правовые институты признали регион частью Гайаны. Впрочем, Венесуэла, по крайней мере как заверяют официальные лица, пока ищет решение проблемы лишь дипломатическим путем.

Тем временем в Гайане на готовящийся в Венесуэле референдум смотрят с опаской, особенно учитывая тот факт, что Венесуэла, согласно сообщениям местной прессы, направила на места проведения голосования более 300 тыс. военных. Кроме того, министерство обороны Венесуэлы сообщило о начале действия плана «Республика», который власти традиционно задействуют для обеспечения безопасности проведения различных выборов.

В середине ноября представители Гайаны обратились в Международный суд ООН с просьбой остановить голосование в Венесуэле. Решение по делу он планирует объявить 1 декабря.

Однако запретить проведение референдума Международный суд ООН не в полномочиях, как и не может скорректировать вопросы в бюллетенях, говорит профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин. Тем не менее в случае, если суд решит, что Венесуэла не имеет права на территорию Гайана-Эссекибо, любые военные действия будут считаться нарушением норм международного права.

Джорджтаун в условиях непростых отношений с Каракасом ищет поддержку извне. США уже заявили, что Венесуэла должна уважать территориальный суверенитет Гайаны. 28 ноября завершились переговоры военных представителей Соединенных Штатов и Гайаны. Более того, 27 ноября в южноамериканскую страну прибыли американские военные, которые останутся здесь как минимум до оглашения результатов венесуэльского референдума. В активном контакте с Гайаной находятся и представители Великобритании, которые выражают поддержку своей бывшей колонии, призывая Каракас уважать решение Арбитражного трибунала 1899 года.

Справка «Известий» Слушание дела в Международном арбитражном суде 1899 года в Париже было первой попыткой Венесуэлы вернуть свою историческую территорию. Тогда решение приняли в пользу Великобритании, чьей колонией на тот момент была Гайана. В 1962 году Венесуэла заявила, что не согласна с решением Парижского суда, и потребовала пересмотра решения. Четыре года спустя уже независимое государство Гайана подписало с Великобританией и Венесуэлой Женевское соглашение о мирном разрешении конфликта путем совместного проведения границы между двумя государствами. Вопрос так и не был решен.

Кроме того, Гайана, по всей видимости, готова разместить на своей территории даже иностранную военную базу. «Нас никогда не интересовало размещение военных баз, но мы должны защищать наши национальные интересы. Мы заинтересованы в поддержании мира в нашей стране и на наших границах, мы работаем с нашими союзниками, чтобы убедиться, что у нас есть план на все случаи жизни», — заявил вице-президент Гайаны Бхаррат Джагдео.

Происходящее в регионе, разумеется, вызывает чувство тревоги и у остальных стран континента. К примеру, министерство обороны Бразилии 29 ноября заявило об укреплении северной границы, которую она делит с Венесуэлой и Гайаной.

Как может развиваться вооруженный конфликт

Вероятность того, что Венесуэла решит применить силу для включения территории Гайана-Эссекибо в свой состав, невелика, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Для Николаса Мадуро вопрос проведения консультативного референдума — возможность заручиться поддержкой избирателей накануне потенциальных президентских выборов в 2024 году.

Приоритетом для Венесуэлы будет возможность решения вопроса дипломатическим путем. Это следует в том числе из одного из вопросов, выдвинутых на референдум, — «Согласны ли вы с тем, что Женевское соглашение 1966 года является единственным юридическим инструментом, способным достичь практического и действенного решения территориального конфликта между Венесуэлой и Гайаной насчет территории Гайана-Эссекибо?».

Соглашение как раз подразумевает необходимость сторон самостоятельно прийти к решению о проведении границ между государствами.

На разрешении конфликта путем дипломатических переговоров настаивает уже упомянутая Бразилия. На своей странице в соцсетях президент Лула да Силва написал, что провести несколько часов за столом переговоров лучше, чем открыть стрельбу по невиновным.

Тем не менее риск эскалации существует, в первую очередь из-за стремления Гайаны разместить на своей территории иностранных солдат, считает Егор Лидовской. Венесуэла может посчитать провокацией намерение ввести в Гайану на постоянной основе (или хотя бы на длительное время), к примеру, американские войска или установить военную базу на спорной территории. Ведь Каракас ранее даже объявленный Гайаной тендер на нефтяные блоки в акватории конфликтной зоны назвал покушением на свою территорию. Впрочем, тут возникает вопрос, рискнет ли Венесуэла использовать силу против Гайаны, которая пользуется поддержкой США.

В случае прямого столкновения армии Венесуэлы с Гайаной (без участия третьих стран) конфликт может разрешиться за несколько дней, считают эксперты. Армия Гайаны насчитывает порядка 3,5 тыс. солдат. В то же время армия Венесуэлы считается одной из самых сильных на южноамериканском континенте и насчитывает 123 тыс. бойцов.

Впрочем, американцы даже в такой ситуации могут участвовать в конфликте косвенно.

— США могут действовать руками военных наемников малозначимых латиноамериканских стран. Тех, которыми США будет не жалко пожертвовать. Такой страной может стать, например, Перу, где у власти находятся представители правых партий, — говорит Лидовской.

Гайана рассчитывает на военную помощь США, считает политолог Игорь Пшеничников. Штаты будут внимательно наблюдать за ситуацией, чтобы быть готовыми отреагировать в случае вооруженного конфликта, уверен эксперт.

На сторону Венесуэлы в этой ситуации могут встать Куба, Никарагуа и Боливия, уверены специалисты. Хорошее отношение к Венесуэле присутствует и в странах арабского мира, в том числе в Турции. Эти страны могли бы поддержать Венесуэлу на словах или проявить нейтралитет в этой ситуации, подытожили эксперты.