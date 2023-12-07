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Депутаты в Венесуэле приняли в первом чтении закон о защите Эссекибо

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Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
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Депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы 6 декабря, через три дня после проведения референдума о спорной территории одобрили в первом чтении закон о защите Эссекибо.

«Уважаемые депутаты, которые выступают за придание [закону] органического характера. Как установлено статьей 203 Конституции Боливарианской Республики Венесуэла, прошу голосовать, как обычно, утверждение не менее чем двумя третями голосов <...> Единогласно», — сообщил спикер парламента Хорхе Родригес в эфире венесуэльского телеканала VTV.

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Ранее, 5 декабря, Бразилия направила дополнительные воинские подразделения на границу с Венесуэлой и Гайаной на фоне роста напряженности между ними из-за территориального спора вокруг региона Эссекибо. Там отметили, что руководство Бразилии считает конфликт между Каракасом и Джорджтауном маловероятным, однако подготовило сценарий действий на случай обострения.

В начале ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале «педагогической, поучительной, мобилизующей и радостной» кампании о включении в состав Венесуэлы богатого природными ресурсами и ископаемыми региона Эссекибо, который занимает 70% общей площади Гайаны. На фоне этого заявления 29 ноября Бразилия решила усилить охрану северной границы.

Позднее, 3 декабря, в Венесуэле завершился референдум, касающийся спорной территории Гайана-Эссекибо. Регион занимает три четверти территории Гайаны и чрезвычайно богат нефтью. На референдуме жители Венесуэлы проголосовали за вхождение в страну спорного региона.

Комментируя итоги референдума, заместитель директора Института Латинской Америки РАН Борис Мартынов в разговоре с «Известиями» усомнился в эскалации между Венесуэлой и Гайаной. Он заметил, что референдум был проведен скорее для сплочения нации и вряд ли поспособствует эскалации в регионе.

Спору за территорию Гайана-Эссекибо уже около 200 лет. До сих пор каждая сторона считает эту зону своей территорией. На всех официальных картах Венесуэлы территория Гайана-Эссекибо обозначается как часть страны.

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