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Мадуро объявил об аннексии Эссекибо и мобилизации армии

El Pais: Венесуэла частично мобилизует военных на границе с Гайаной
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Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро мобилизует вооруженные силы страны и объявляет о присоединении Эссекибо, который фактически является территорией соседней Гайаны. Об этом 6 декабря сообщает издание El Pais.

По предварительным данным, Мадуро уже назначил временного руководителя данного региона — генерал-майора Алексиса Родригеса Кабельо. Сейчас он является депутатом Объединенной социалистической партии.

Также 6 декабря депутаты национальной ассамблеи, через три дня после проведения референдума о спорной территории одобрили в первом чтении закон о защите Эссекибо.

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Ранее, 5 декабря, Бразилия направила дополнительные воинские подразделения на границу с Венесуэлой и Гайаной на фоне роста напряженности между ними из-за территориального спора вокруг региона Эссекибо. Там отметили, что руководство Бразилии считает конфликт между Каракасом и Джорджтауном маловероятным, однако подготовило сценарий действий на случай обострения.

В начале ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале «педагогической, поучительной, мобилизующей и радостной» кампании о включении в состав Венесуэлы богатого природными ресурсами и ископаемыми региона Эссекибо, который занимает 70% общей площади Гайаны. На фоне этого заявления 29 ноября Бразилия решила усилить охрану северной границы.

Позднее, 3 декабря, в Венесуэле завершился референдум, касающийся спорной территории Гайана-Эссекибо. Регион занимает три четверти территории Гайаны и чрезвычайно богат нефтью. На референдуме жители Венесуэлы проголосовали за вхождение в страну спорного региона.

Комментируя итоги референдума, заместитель директора Института Латинской Америки РАН Борис Мартынов в разговоре с «Известиями» усомнился в эскалации между Венесуэлой и Гайаной. Он заметил, что референдум был проведен скорее для сплочения нации и вряд ли поспособствует эскалации в регионе.

Спору за территорию Гайана-Эссекибо уже около 200 лет. До сих пор каждая сторона считает эту зону своей территорией. На всех официальных картах Венесуэлы территория Гайана-Эссекибо обозначается как часть страны.

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