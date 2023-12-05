СМИ узнали о переброске Бразилией дополнительных войск к границе с Венесуэлой

Бразилия направила дополнительные воинские подразделения на границу с Венесуэлой и Гайаной на фоне роста напряженности между ними из-за территориального спора вокруг региона Эссекибо. Об этом сообщило агентство G1 во вторник, 5 декабря, со ссылкой на источник в бразильском правительстве.

Там отметили, что руководство Бразилии считает конфликт между Каракасом и Джорджтауном маловероятным, однако подготовило сценарий действий на случай обострения.

«Хотя Бразилия считает конфликт маловероятным, Вооруженные силы (ВС) страны уже подготовили сценарий такой возможности и повысили уровень боевой готовности в регионе. <…> Присутствие бразильских военнослужащих на двух границах с Венесуэлой и Гайаной было даже расширено за счет бронетехники», — говорится в материале.

Отмечается, что в случае эскалации и необходимости возможного противостояния на суше венесуэльским войсках будет необходимо, пройти через север Рораймы, граничащей как с Гайаной, так и с Бразилией. Именно туда перебрасываются бразильские подразделения.

В начале ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале «педагогической, поучительной, мобилизующей и радостной» кампании о включении в состав Венесуэлы богатого природными ресурсами и ископаемыми региона Эссекибо, который занимает 70% общей площади Гайаны. На фоне этого заявления 29 ноября Бразилия решила усилить охрану северной границы.

Позднее, 3 декабря, в Венесуэле завершился референдум, касающийся спорной территории Гайана-Эссекибо. Регион занимает три четверти территории Гайаны и чрезвычайно богат нефтью. На референдуме жители Венесуэлы проголосовали за вхождение в страну спорного региона.

Комментируя итоги референдума, заместитель директора Института Латинской Америки РАН Борис Мартынов в разговоре с «Известиями» усомнился в эскалации между Венесуэлой и Гайаной. Он заметил, что референдум был проведен скорее для сплочения нации и вряд ли поспособствует эскалации в регионе.

Спору за территорию Гайана-Эссекибо уже около 200 лет. До сих пор каждая сторона считает спорную зону своей территорией. На всех официальных картах Венесуэлы территория Гайана-Эссекибо обозначается как часть страны.