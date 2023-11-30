Бразилия усилила охрану северной границы на фоне спора между Венесуэлой и Гайаной

Бразилия усилила охрану северной границы из-за напряженности между Венесуэлой и Гайаной на фоне их территориального спора. Об этом сообщил 29 ноября телеканал Brasil 247 со ссылкой на бразильское министерство обороны.

«Министерство обороны следит за ситуацией. В северном приграничном районе страны были усилены оборонительные действия, что способствует увеличению военного присутствия», — передает телеканал сообщение оборонного ведомства.

Попытки Бразилии перебросить больше военных ресурсов на север происходят на фоне растущей напряженности между Венесуэлой и Гайаной из-за богатого нефтью региона, известного как Эссекибо, который составляет более двух третей территории Гайаны. Претензии Венесуэлы на Эссекибо, ставшие источником длительного территориального спора, в последние годы возобновились.

Телеканал сообщил также, что 3 декабря венесуэльцы проголосуют на референдуме о правах на Эссекибо. Между тем ожидается, что Международный суд (МС) 1 декабря вынесет решение по просьбе Гайаны об отмене референдума. Правительство Венесуэлы заявило, что будет двигаться вперед, несмотря ни на что, добавляется в материале.

Спору за территорию Гайана-Эссекибо уже около 200 лет. До сих пор каждая сторона считает спорную зону своей территорией. На всех официальных картах Венесуэлы территория Гайана-Эссекибо обозначается как часть страны.

С 1983 года Венесуэла настаивает на проведении прямых переговоров для разрешения ситуации, в свою очередь, Гайана требует поставить точку в этом вопросе на уровне Генассамблеи ООН, Совета Безопасности и Международного суда.

В сентябре этого года, когда Каракас назвал незаконным тендер на нефтяные блоки в акватории конфликтной зоны, который организовывает правительство Гайаны, конфликт вспыхнул с новой силой.

В начале ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале «педагогической, поучительной, мобилизующей и радостной» кампании о включении в состав Венесуэлы богатого природными ресурсами и ископаемыми региона Эссекибо, который занимает 70% общей площади Гайаны.

В том же месяце глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто в разговоре с «Известиями» отметил, что Венесуэла настаивает на том, чтобы снова сесть за стол переговоров, как это предусмотрено Женевским соглашением, и на том, чтобы Гайана отказалась от своего голода до нефти и до энергии, вызванного национальными компаниями США, которые заставили Гайану покинуть стол переговоров.

Он отметил, что сейчас Венесуэла и Гайана переживают критический момент в том числе из-за того, что Гайана преступила закон в использовании не разграниченного морского пространства между странами.