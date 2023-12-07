Какие штрафы ГИБДД можно оплатить со скидкой 50% и как

За любое нарушение на дорогах для водителей предусмотрено наказание в виде штрафов. Однако часть из них можно оплатить со скидкой и сэкономить половину средств. Как это сделать и на какие штрафы распространяется скидка, рассказывают «Известия».

Как узнать о наличии штрафов ГИБДД

Все штрафы, которые выписывают водителям за нарушение правил дорожного движения (ПДД), делятся на три категории. Одни формируются на основе данных приборов фото- и видеофиксации, другие выписываются непосредственно инспектором ГИБДД, а третьи приходят за нарушение правил платной парковки.

В первых двух случаях сведения попадают в единую информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), а в последнем — в систему учета парковочного пространства. В Москве, например, выписать штрафы за неправильную парковку может не только Госавтоинспекция, но и Московская административная дорожная инспекция (МАДИ).

Чтобы вовремя узнавать о взысканиях, можно установить мобильное приложение «Штрафы ГИБДД». Оно удобно тем, что здесь можно посмотреть фотографии с камер, статью ПДД, время и место нарушения. Приложение помогает найти даже штрафы за парковку, которые могут не отобразиться на других ресурсах. Еще один полезный сервис — «Автокод». Отчет о неуплаченных штрафах сформируется там всего за пару минут.

Проверить наличие штрафов также можно на сайте Госавтоинспекции, «Госуслугах», в приложении «Госуслуги Авто» или отправив бесплатное СМС-сообщение на номер 7377 со словом «штраф», указав серию и номер СТС либо серию и номер водительского удостоверения. Например, «штраф77аб123456».

Какие штрафы ГИБДД можно оплатить со скидкой

Начиная с 2016 года некоторые штрафы можно оплатить со скидкой 50%. Такое правило утверждено в федеральном законе № 437 от 22 декабря 2014 года. Скидка на штраф действует, например, при следующих правонарушениях:

проезд на красный сигнал светофора,

превышение скорости,

непристегнутый ремень безопасности,

выезд на встречную полосу,

разговор по телефону за рулем,

установка без оснований знака «Инвалид»,

езда без прав и полиса ОСАГО.

Таким образом скидка распространяется на большинство самых «популярных» штрафов. Однако она не действует за повторное и грубое нарушение ПДД. В этом случае придется заплатить всю сумму.

На какие штрафы ГИБДД не действует скидка

В частности, оплатить штраф целиком придется за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за выезд на встречную полосу или одностороннюю дорогу против хода, проезд через железнодорожные пути на запрещающий сигнал, а также за превышение скорости на 40–80 км/ч.

Если в течение года одни и те же правила нарушались не один раз, то скидка тоже не подействует. Штраф за неоплаченную парковку также придется заплатить полностью.

Кроме того, скидкой нельзя воспользоваться при нарушении, которое повлекло большую опасность для других участников дорожного движения. Например, если водитель стал виновников ДТП, в результате которого пострадали люди.

В какой срок нужно оплатить штраф ГИБДД

Согласно закону, водителю дается 70 дней на оплату штрафа. Скидка 50% от суммы взыскания предоставляется только при досрочной оплате — в 20-дневный срок. Если пропустить льготный период, то нужно будет оплатить полную сумму.

Срок оплаты со скидкой отображается на карточке с подробностями о штрафе. Оплатить штрафы можно любым удобным способом: на сайте Госавтоинспекции, на «Госуслугах», в приложении или через портал mos.ru для москвичей, а также в любом отделении банка. Если водитель не согласен с вынесенным постановлением, то у него есть 10 дней для обжалования штрафа.

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