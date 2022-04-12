В ГИБДД рассказали о последствиях за просроченные штрафы
Если автомобилист нарушил Правила дорожного движения, то он получит штраф. Водителю дается 70 дней на погашение долга, 10 из которых отведено для возможности обжалования. По истечении указанного периода штраф увеличится и потом превратится в судебную задолженность, из-за которой для должника будет закрыт выезд за границу. В ГИБДД рассказали, что делать, если автомобилист не оплатил по какой-либо причине штраф вовремя.
«Через 70 дней штраф считается просроченным, и ГИБДД передает его в Федеральную службу судебных приставов. Но сначала инспекторы составляют протокол, по которому штраф увеличивается вдвое, но на сумму не меньше, чем 1 тыс. рублей. Когда штраф отдали судебным приставам, он превращается в судебную задолженность. Приставы открывают по ней исполнительное производство», — рассказали в ведомстве.
С момента открытия исполнительного производства у должника есть пять дней на добровольное погашение задолженности. В противном случае включается механизм принудительного взыскания — должника будут разыскивать и требовать оплаты. Кроме того, к оплате добавится исполнительский сбор — 7% от суммы долга, но не меньше 1000 рублей.
Для того чтобы должник оплатил штраф, приставы могут потребовать сумму штрафа у работодателя, а тот в свою очередь может вычесть эти деньги из зарплаты. Самой крайней мерой считается арест имущества.
В ГИБДД советуют: чтобы не оказаться в такой ситуации, регулярно проверять штрафы на госуслугах. Портал подключен к полной официальной базе штрафов и показывает их первыми, оплатить штраф можно там же.
«Платеж по штрафу поступает не на портал госуслуг, а на счета ГИБДД в Федеральном казначействе. Через несколько дней штраф снимают», — пояснили в ведомстве.
Если же оплатить вовремя не получилось и штраф стал судебной задолженностью, то в ГИБДД рекомендуют произвести расчет как можно скорее. Сделать это можно двумя способами — также на госуслугах и в ГИБДД.
«Если автовладелец оплачивает штраф в ГИБДД, он сам отправляет документ об оплате судебному приставу. Пристав передает его на проверку и останавливает судебное производство. При оплате судебного производства, в которое включен штраф, приставы сами сообщат об оплате в ГИБДД», — пояснили в ведомстве.
Если же автовладелец захотел оплатить штраф дистанционно, то ему необходимо сначала оплатить просроченный штраф на госуслугах; дождаться пока оплата пройдет, и штраф снимут; найти на сайте услугу «судебная задолженность», проверить сумму долга и оплатить его.
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