Как проверить, оплатить и обжаловать штрафы ГИБДД

На дороге случаются разные ситуации, и водителям иногда приходят штрафы за нарушения ППД, которые они не совершали. Как узнать о наличии штрафа, каким способом его оплатить и что необходимо сделать, чтобы оспорить необоснованное взыскание, рассказывают «Известия».

Как проверить наличие автоштрафов

Проверить штрафы, выписанные ГИБДД, можно несколькими способами. Сделать это можно как на самом сайте Госавтоинспекции, так и через портал «Госуслуги» по госномеру, СТС или номеру постановления (УИН).

В первом случае проверка осуществляется без привязки к конкретному лицу. Отчет сформируется в течение нескольких минут, а сведения в нем будут только о неуплаченных штрафах. Проверка штрафов на «Госуслугах» происходит через личный кабинет. Там можно посмотреть и оплаченные, и неоплаченные штрафы.

Быстро и удобно проверить штрафы можно и через сервис «Автокод». Отчет будет готов всего за две минуты. В нем отобразятся имеющиеся взыскания за превышение скорости, неправильную парковку и другие нарушения.

Еще один способ — отправить СМС-сообщение на номер 7377 со словом «штраф», следом указав серию и номер СТС либо серию и номер водительского удостоверения. Все данные вводятся без пробелов, например «штраф77аб123456».

Помимо этого отслеживать штрафы можно через мобильное приложение «Штрафы ГИБДД». Оно удобно тем, что там можно посмотреть фотографии с камер, статью ПДД, время и место нарушения. Приложение помогает найти даже штрафы за парковку, которые могут не отобразиться на других сервисах.

Как оплатить штрафы ГИБДД

Оплатить штрафы можно там же — на сайте Госавтоинспекции, на «Госуслугах», в приложении или через портал mos.ru для москвичей. Оплатить штраф можно также в любом отделении банка при предъявлении паспорта, квитанции или постановления. Важно,чтобы все данные, включая ФИО и паспортные сведения водителя, были заполнены корректно. Это поможет вернуть деньги в случае спорных ситуаций, например при возврате платежа.

Согласно закону, водителю дается 70 дней на погашение долга, 10 из которых отведено для возможности обжалования. Если превысить этот срок, то ГИБДД имеет право применить различные меры — увеличить сумму штрафа или наложить административный арест. При оплате в 20-дневный срок автовладельцам предоставляется скидка 50% от суммы взыскания.

При этом если штраф оплачен, но продолжает отображаться как неоплаченный, то, скорее всего, в том же статусе он числится и в базе ГИБДД. В этом случае нужно подать заявку с подтверждением оплаты.

Как оспорить штрафы ГИБДД

Если штраф пришел с камеры видеонаблюдения, его можно оспорить на «Госуслугах» или в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Обжаловать онлайн можно только штрафы за нарушения, зафиксированные камерами ГИБДД. Если водителя остановил инспектор, то с жалобой придется разбираться лично.

Оспорить штраф можно, например, если на фото другой автомобиль, он выписан в другом городе, куда водитель не выезжал, или если на момент нарушения машина была на стоянке, в ремонте или продана. Когда штраф пришел на другого человека, вписанного в страховой полис, или новому владельцу после заключения договора купли-продажи автомобиля, это тоже повод для подачи заявления.

На обжалование штрафа водителю дается 10 дней после получения постановления о нарушении. При наличии достаточных оснований нужно написать заявление в отделении или на официальном сайте ГИБДД либо отправить его через портал «Госуслуги». В нем надо подробно описать, что произошло и почему штраф, по мнению заявителя, выписан необоснованно. К заявлению следует приложить доказательства, которые могут подтвердить правоту водителя — фотографии, видео и любые другие данные.

Если в ГИБДД отклонили жалобу, водитель может обратиться в суд. В случае отказа можно подать апелляцию, а потом обратиться в вышестоящий суд.

Читайте также: Водителей предупредили о штрафах за видео нарушений в соцсетях