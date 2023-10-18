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Как и в какие сроки обжаловать штраф ГИБДД в 2023–2024 годах

Обжаловать штраф ГИБДД водитель может в течение 10 дней
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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На дороге случаются разные ситуации, и бывает, что водителям приходят штрафы за нарушения, которые они не совершали. Это может произойти по разным причинам, в том числе из-за ошибок системы видеофиксации. В таком случае можно добиться, чтобы штраф отменили или уменьшили. Как это сделать, рассказывают «Известия».

Где можно посмотреть штрафы ГИБДД

Постановления о штрафах ГИБДД приходят автовладельцу в его личный кабинет на портале «Госуслуги». Проверить штрафы также можно по госномеру и СТС на сайте Госавтоинспекции и через бесплатное SMS-сообщение на номер 7377 со словом «штраф» и указанием серии и номера СТС без пробелов.

На погашение долга водителю дается 70 дней. По истечении указанного периода, если штраф не был обжалован, сумма увеличится и затем превращается в судебную задолженность.

В каких случаях можно обжаловать штраф ГИБДД

Оспорить можно любой штраф, выписанный ГИБДД, с которым не согласен водитель. Поводом для обжалования, в частности, могут послужить неверно указанные госномер автомобиля и место нарушения, отсутствие разметки или знаков на дороге, когда камера сняла тень машины, а не сам автомобиль, или если за рулем находился другой человек.

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Еще одна из частых причин для обжалования — сотрудник ГИБДД остановил водителя в неположенном месте. Также обращаться в инстанции стоит, когда за одно нарушение пришло сразу несколько штрафов.

Однако чтобы обжаловать штраф, автовладельцу необходимо предъявить фото, видеозаписи, письменные показания очевидцев и другие документы, подтверждающие его невиновность. Это, например, могут быть договор продажи или аренды машины, доверенность на управление машиной, данные систем мониторинга транспорта о местоположении и скорости автомобиля в момент предполагаемого нарушения.

Кто может обжаловать штраф ГИБДД

Правом на обжалование штрафа ГИБДД обладает лицо, на имя которого вынесено постановление, либо его представитель, имеющий заверенную у нотариуса доверенность.

Штрафы с автоматических дорожных камер направляются в адрес собственников машин, и именно владельцы должны обращаться за апелляцией.

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Как и в какой срок обжаловать штраф ГИБДД

По закону штраф можно обжаловать в течение 10 дней с момента, как было получено постановление об административном нарушении. Жалобу подают в ведомство, которое вынесло штраф. С 2021 года подать ее можно через личный кабинет на «Госуслугах».

Если водитель не уложился в отведенное время по уважительной причине, например из-за болезни, он может подать ходатайство о восстановлении срока.

В случае отказа необходимо обратиться в районный суд по месту получения постановления. Подать нужно те же документы, а также саму жалобу на неправомерный штраф. Передать их можно как лично, так и отправить заказным письмом с описью вложения.

Ранее «Известия» рассказали, что делать, если штраф ГИБДД не оплачен вовремя.

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