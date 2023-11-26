Водителей предупредили о штрафах за видео нарушений в соцсетях

Фото или видео, опубликованное в интернете, с фиксацией ДТП может считаться в качестве одного из доказательств по делу. Об этом 26 ноября в беседе с агентством «Прайм» рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

«Нормы административного и уголовного законодательства не только позволяют, но и обязывают должностных лиц реагировать на информацию, размещенную, например, в Telegram-каналах и содержащую признаки преступления или правонарушения в том числе и в области дорожного движения», — объяснил юрист.

Он также отметил, что на практике все силовые ведомства изучают соцсети и, обнаружив такую информацию, инициируют официальную проверку. И если она приводит к выводу о том, что человек на самом деле совершил правонарушение, его привлекают к ответственности.

Важно определить личность нарушителя. Бывают случаи, когда за рулем может быть и не владелец автомобиля. Для этого опрашивают свидетелей и очевидцев. И только после полного сбора данных и доказательств выносят решение о привлечении или непривлечении к ответственности, заключил Миронов.

20 ноября сообщалось, что в Воронеже задержали водителя с 264 штрафами. 38-летнего нарушителя правил остановили на улице Матросова за рулем Peugeot 308. В отношении водителя был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.1 и ч. 2 ст. 12.38 КоАП РФ