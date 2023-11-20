В Воронеже задержали водителя с 264 штрафами

Водителя, который не оплатил 264 штрафа, задержали в Воронеже. Об этом 20 ноября сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области.

38-летнего нарушителя правил остановили на улице Матросова за рулем Peugeot 308.

«Установлено, что на данном автомобиле прекращена регистрация, отсутствует полис ОСАГО и имеется задолженность за неуплату 264 штрафов. В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.1 и ч. 2 ст. 12.38 КоАП РФ», — сообщило ведомство.

Ранее, 27 июля, сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов разыскивает бразильского футболиста Малкома из-за неоплаченных им штрафов за нарушения ПДД. За время проживания в России Малком, управляя Lamborghini Urus, нарушил правила дорожного движения 260 раз. В основном он превышал скорость. Спортсмен покинул Россию, уйдя из санкт-петербургского «Зенита».