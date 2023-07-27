Приставы разыскивают футболиста Малкома из-за неоплаченных штрафов ГИБДД

Федеральная служба судебных приставов разыскивает бразильского футболиста Малкома из-за неоплаченных им штрафов за нарушения ПДД. Об этом 27 июля сообщило ИА Регнум.

С бывшего нападающего санкт-петербургского «Зенита», перешедшего в саудовский «Аль-Хиляль», хотят взыскать 64 тыс. рублей за 60 неоплаченных штрафов.

Всего за время проживания в России Малком, управляя Lamborghini Urus, нарушил правила дорожного движения 260 раз. В основном он превышал скорость.

«После скандала со штрафами в феврале 2023 года Малком зачем-то поменял регистрационные знаки своего транспортного средства, проще говоря, номер автомобиля. Причем подал заявление на смену регистрационных знаков Малком уже на следующий день после скандала в СМИ», — рассказал источник агентства.

В июле Малком стал получать уведомления о задолженности, однако не отвечал на них. В настоящее время он уже находится в Саудовской Аравии. По данным СМИ, он будет получать около €18 млн в год.

Накануне «Аль-Хиляль» официально объявил о переходе Малкома из «Зенита». Контракт планируется заключить сроком на три года. Завершиться он должен в конце сезона-2026/27.

23 июля председатель правления футбольного клуба Александр Медведев назвал сумму, за которую «Зенит» согласен передать нападающего саудовскому клубу. После всех переговоров платеж должен составить €60 млн.

В тот же день «Зенит» объявил, что центральный защитник сборной Сербии Страхиня Эракович перешел в команду из сербского футбольного клуба «Црвена Звезда». Контракт с игроком подписан на четыре года с возможностью продления.