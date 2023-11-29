В МВД прокомментировали сообщения о штрафах за использование зимой летней резины

В МВД опровергли сообщения о взимании с 1 декабря штрафов за использование зимой летней резины, ранее появившиеся в ряде СМИ. Ситуацию разъяснила в среду, 29 ноября, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В СМИ и Telegram-каналах появился ряд публикаций о том, что с 1 декабря полицейские якобы будут штрафовать всех, кто не использует зимнюю резину. Поверьте, это не так», — написала она в своем Telegram-канале.

В Госавтоинспекции, в свою очередь, подчеркнули, что дополнительных мер воздействия или введения новых штрафов, в том числе за использование шин, не соответствующих сезону, нет.

«Каждый автовладелец должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода», — заявил глава ГИБДД Михаил Черников, добавив, что сотрудники Госавтоинспекции штрафовать и наказывать за использование резины не по сезону никого не будут.

Накануне адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Мамонов заявил, что штраф за несезонную резину на автомобиле с 1 декабря составит 500 рублей. По его словам, уточненный перечень содержится в постановлении правительства, которое вступит в силу с 1 декабря.

Он сообщил также, что в течение летнего периода штраф в 500 рублей положен за зимние шипованные шины. В зимний сезон использование шипованной резины или шин с липучками обязательно. При этом резина по сезону должна быть установлена на все колеса.

При этом в тот же день в пресс-службе ГИБДД РФ «Известиям» сообщили, что новых штрафов введено не было. Дополнительные меры воздействия за использование шин, не соответствующих сезону, не вводятся.

22 ноября эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов перечислил правила хранения летней резины в зимний период. Так, перед хранением нужно очистить резину от грязи, пыли и других загрязнений. Кроме того, необходимо проверить давление в шинах. Например, если хранение предусматривается вместе с камерами, то давление нужно снизить до минимума.