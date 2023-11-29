Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле заявили о потере конкурентоспособности ЕС без российского газа
Политика
Песков назвал концентрацию сил Финляндии на границе с РФ избыточной мерой
Мир
В ЕС заявили о невозможности поставить Киеву 1 млн снарядов к марту 2024 года
Мир
Захарова заявила о признании Украиной «марионеточного режима» Киева
Общество
В Институте судмедицины Муглы подтвердили траспортировку тел убитых россиянок
Наука и техника
Правительство РФ одобрило создание лунной станции с Китаем
Мир
Захарова назвала слова Байдена о Ближнем Востоке признанием правоты РФ
Мир
Соглашение РФ и Украины о пересечении границы прекратило действие
Мир
Москва ответит на присоединение Кишинева к антироссийским санкциям ЕС
Мир
Турция может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО в ближайшие недели
Мир
Захарова сообщила о недопуске нескольких журналистов из РФ на СМИД ОБСЕ
Мир
Сейсмолог заявил о вероятности землетрясения в Турции силой 7,4 балла
Мир
Делегация Ирана не примет участие в СБ ООН из-за задержки с визами
Общество
В Крыму оценили нанесенный стихией ущерб в 1,3 млрд рублей

В МВД прокомментировали сообщения о штрафах за использование зимой летней резины

ГИБДД не будет штрафовать водителей за отсутствие зимней резины
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В МВД опровергли сообщения о взимании с 1 декабря штрафов за использование зимой летней резины, ранее появившиеся в ряде СМИ. Ситуацию разъяснила в среду, 29 ноября, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В СМИ и Telegram-каналах появился ряд публикаций о том, что с 1 декабря полицейские якобы будут штрафовать всех, кто не использует зимнюю резину. Поверьте, это не так», — написала она в своем Telegram-канале.

В Госавтоинспекции, в свою очередь, подчеркнули, что дополнительных мер воздействия или введения новых штрафов, в том числе за использование шин, не соответствующих сезону, нет.

«Каждый автовладелец должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода», — заявил глава ГИБДД Михаил Черников, добавив, что сотрудники Госавтоинспекции штрафовать и наказывать за использование резины не по сезону никого не будут.

Не тянуть резину: до какого числа нужно поменять покрышки на зимние
Эксперты дали рекомендации по выбору и хранению шин

Накануне адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Мамонов заявил, что штраф за несезонную резину на автомобиле с 1 декабря составит 500 рублей. По его словам, уточненный перечень содержится в постановлении правительства, которое вступит в силу с 1 декабря.

Он сообщил также, что в течение летнего периода штраф в 500 рублей положен за зимние шипованные шины. В зимний сезон использование шипованной резины или шин с липучками обязательно. При этом резина по сезону должна быть установлена на все колеса.

При этом в тот же день в пресс-службе ГИБДД РФ «Известиям» сообщили, что новых штрафов введено не было. Дополнительные меры воздействия за использование шин, не соответствующих сезону, не вводятся.

22 ноября эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов перечислил правила хранения летней резины в зимний период. Так, перед хранением нужно очистить резину от грязи, пыли и других загрязнений. Кроме того, необходимо проверить давление в шинах. Например, если хранение предусматривается вместе с камерами, то давление нужно снизить до минимума.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023