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Юрист рассказал о новом штрафе с 1 декабря для автомобилистов

Адвокат Мамонов: штраф в 500 рублей положен за несезонные шины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Штраф за несезонную резину на автомобиле с 1 декабря составит 500 рублей, рассказал адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Мамонов 28 ноября.

«Ранее в основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации глава, посвященная колесам и шинам, содержала довольно общие требования к их размерности, глубине протектора и физическим повреждением. Теперь же указанные требования стали более объемными и конкретизированными», — объяснил эксперт в интервью агентству «Прайм».

По его словам, уточненный перечень содержится в постановлении правительства, которое вступит в силу с 1 декабря. Тогда инспекторы ГИБДД получат возможность выписать штраф за резину не по сезону.

В течение летнего периода штраф в 500 рублей положен за зимние шипованные шины. В зимний сезон использование шипованной резины или шин с липучками обязательно. При этом резина по сезону должна быть установлена на все колеса.

Кроме того, изменения были внесены в правила использования шин с восстановленным протектором. Теперь запрещено передвигаться на автомобиле, на передней оси которого установлены шины, восстановленные наложением нового протектора, а на других осях установлены повторно восстановленные шины или шины с восстановленным протектором, возраст которых превышает семь лет.

Впрочем, штраф за такие нарушения — это лишь альтернативная санкция.

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Ранее, 22 ноября, эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов перечислил правила хранения летней резины в зимний период. Так, перед хранением нужно очистить резину от грязи, пыли и других загрязнений. Кроме того, необходимо проверить давление в шинах. Например, если хранение предусматривается вместе с камерами, то давление нужно снизить до минимума.

Перед этим, 30 октября, автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин рассказал, что можно сэкономить на шинах, используя всесезонные покрышки. Однако эксперт предупредил, что такой метод подходит исключительно для регионов с мягким климатом.

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