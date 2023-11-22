Эксперт рассказал о правилах хранения летней резины

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов 22 ноября в разговоре с «Известиями» перечислил правила хранения летней резины в зимний период.

Так, перед хранением нужно очистить резину от грязи, пыли и других загрязнений — используйте мягкую щетку или тряпку, рекомендует специалист.

«Также проверьте давление. Если храните шины вместе с камерами, давление в них должно быть минимальным, чтобы они не деформировались. Если вместе с дисками, рекомендуют понизить давление до 1,4–1,5 атмосфер. Следует хранить резину в прохладном и сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей и влаги. Резина должна находиться вдали от масел, растворителей, бензина и других химических веществ, которые могут повредить ее структуру. По возможности регулярно поворачивайте шины, чтобы нагрузка на протектор распределялась равномерно. Также используйте специальные подставки для хранения. Это поможет предотвратить появление плоскостей или деформаций», — советует он.

Кроме того, резину нельзя хранить на открытом воздухе без защиты от солнца, осадков и других погодных явлений — из-за этого резина стареет, трескается и деформируется.

«Не храните на грубой поверхности, например, грунте или бетоне. Это может привести к деформации и неравномерному износу. Не храните рядом с источниками тепла — радиаторами или обогревателями. Резина также деформируется. Не храните в сжатом состоянии. Это приводит к появлению плоскостей и деформаций, которые могут повлиять на ее производительность», — добавил Соколов.

По словам собеседника «Известий», при длительном хранении без использования резина подвергается воздействию разных факторов: света, температуры, влажности. Например, воздействие ультрафиолетовых лучей приводит к выцветанию и ослаблению материала. При высокой температуре резина быстрее стареет, а при низкой — затвердевает и теряет гибкость. Излишняя влажность способствует появлению трещин и деформации.

«Чтобы сохранить резину в хорошем состоянии, лучше периодически эксплуатировать. Так она остается эластичной и не состарится раньше времени. Вне зависимости от времени хранения перед использованием важно обязательно проверять резину на наличие трещин и других повреждений», — подчеркнул эксперт.

Соколов также сообщил, то полезной может быть обработка резины специальными средствами.

«Это могут быть средства с УФ-фильтрами в составе, они защищают от воздействия солнечного света. Резина не теряет свои свойства, остается гибкой и эластичной. Также есть специальные смазки, которые помогают сохранить мягкость и гибкость резины, предотвращают высыхание и трескание. Применение антиоксидантных средств помогает предотвратить окисление от воздействия воздуха и кислорода, избежать появления пятен, потери цвета и разрешения материала», — пояснил специалист.

Необходимость обработки резины специальными средствами зависит от ее типа, качества и условий хранения. Если вы храните резину в сухом и прохладном месте, защищенном от прямого солнечного света, то, возможно, дополнительная обработка не требуется. Следует ориентироваться на инструкцию от производителя, заключил Соколов.

В октябре эксперт Соколов рассказал «Известиям», как подготовить автомобиль к межсезонью и не переплатить в период ажиотажа. Во-первых, он отметил, что перед наступлением холодов важно провести детальную диагностику автомобиля. Первое, о чем стоит позаботиться, — это замена летней резины. Второе — аккумулятор (следует проверить уровень электролита и его прозрачность, а также зачистить клеммы от окисления). Также необходимо проверить моторное масло (загустевшее от холода масло вызывает повышенный износ деталей).