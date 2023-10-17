Автоэксперт рассказал о подготовке автомобиля к зиме

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов 17 октября рассказал «Известиям», как подготовить автомобиль к межсезонью и не переплатить в период ажиотажа.

Во-первых, он отметил, что перед наступлением холодов важно провести детальную диагностику автомобиля. Первое, о чем стоит позаботиться, — это замена летней резины. Второе — аккумулятор (следует проверить уровень электролита и его прозрачность, а также зачистить клеммы от окисления). Также необходимо проверить моторное масло (загустевшее от холода масло вызывает повышенный износ деталей).

«Внимания требует и система охлаждения. Если в антифризы добавляли воду или смешивали разные виды составов, это может привести к поломке двигателя — нужно слить остатки и заправить новый антифриз. В межсезонье особенно важна исправность тормозной системы. Замену тормозной жидкости важно проводить регулярно, а изношенные колодки менять — все колеса должны тормозить одинаково», — добавил Соколов.

Также, по его рекомендации, с наступлением холодов следует проверить щетки на дворниках — они быстро изнашиваются и могут плохо очищать стекла. Чтобы снизить риск возникновения коррозии кузова, можно обработать поверхности специальными средствами защиты. Кроме того, он посоветовал проверить замки, так как, попав в щели, вода может замерзнуть и помешать открытию двери. Поэтому лучше заранее обработать их водоотталкивающими аэрозолями и силиконовыми смазками.

Проверки требует и печка — поток воздуха должен распространяться равномерно и ощущаться в районе колен. При включении не должно быть лишних звуков, например стуков или скрипов, обратил внимание Соколов.

По его словам, подготовку следует провести заранее, не дожидаясь наступления зимы. Оптимальное время — середина осени, когда температура еще не упала ниже +5…+7 градусов.

«Чем раньше начать подготовку, тем выгоднее это будет для автомобилиста. С приходом первых заморозков избежать очередей на шиномонтаже будет сложно. Если требуется купить новые колеса, то лучше всего брать их в сборе — не придется заниматься их балансировкой и разбортированием. Еще один вариант экономии — взять в сервис свои запчасти и расходные материалы», — добавил он.

​В заключение эксперт отметил, что большую часть работ можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи автосервисов. Например, заменить моторное масло, проверить уровень технических жидкостей, оценить исправность тормозной системы, а также обработать дверные замки и купить новые стеклоочистители.

12 октября автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что менять летнюю резину на зимнюю следует, когда среднесуточная температура воздуха перестанет подниматься выше +5 градусов. Раньше этого срока «переобуваться» может быть опасно, при этом важно не опоздать со сменой покрышек.