Шинная возня: как сэкономить на подготовке автомобиля к зиме

До середины ноября жителей Москвы и Московской области ожидает теплая погода — на два-три градуса выше климатической нормы, рассказали «Известиям» метеорологи. С вероятностью в 90% не стоит ожидать и снега, а значит, у владельцев автомобилей есть время для подготовки своих транспортных средств к зиме . Это может обойтись в копеечку, но лучше начать уже сейчас, чтобы избежать дополнительных затрат на дорогостоящий ремонт в будущем, предостерегли эксперты. Как сэкономить на обязательных предзимних процедурах — в материале «Известий».

Теплый ноябрь

В России продолжается тренд на более позднее наступление зимы, заявил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Так, нынешний сентябрь стал самым жарким месяцем за весь период наблюдений.

Ноябрь также не сможет похвастаться минусовыми температурами, считает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Конечно, такое экстремальное тепло, которое наблюдалось 1 ноября, не повторится, — рассказал «Известиям» синоптик. — Но теплые дни, когда температура воздуха на 2–3 градуса выше обычных климатических значений, продержится по меньшей мере до 15, а по некоторым прогнозам, и до 20 ноября. То есть у нас впереди еще две недели относительного тепла.

Александр Шувалов добавил, что в ближайшие 5–7 дней с вероятностью в 90% снега в Москве и Подмосковье не будет. Он возможен севернее Вологды, Сыктывкара. В некоторые дни, возможно, снег будет спускаться в сторону Кирова и Ижевска.

Готовь машину с осени

Автомобилисты уже начали подготовку своих транспортных средств к зимнему периоду. В октябре интерес пользователей к товарам из категорий «Шины и диски» и «Аксессуары и оборудование» вырос на 50% по сравнению с летом , сообщили «Известиям» на маркетплейсе «Яндекс.Маркет».

Чаще всего пользователи искали аксессуары для дисков, аккумуляторные батареи и зарядные устройства для них, датчики давления в шинах, домкраты и подставки, жидкость для стеклоомывателей, наборы и герметик для ремонта шин, обогреватели и утеплители для двигателя, щетки, скребки и лампы. Кроме того, подавляющее большинство людей — 61% — при выборе резины отдавало предпочтение шипованной, 31% — «липучкам» (фрикционные).

В торговой сети «Ашан» также подтвердили высокий спрос на товары для машин.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Чаще всего в категории «Автотовары» клиенты магазина покупают ароматизаторы, салфетки, средства для кузова, охлаждающие жидкости и губки, — рассказали «Известиям» в компании. — Кроме того, в топ-10 самых популярных автотоваров входят смазка и технические спреи, вода дистиллированная и жидкость стеклоомывателя, бескаркасные щетки.

На фоне повышенного спроса на товары для транспортных средств выросло и количество скидок на них.

С начала осени количество акционных предложений на шины и диски в России увеличилось почти в три раза — c 393 до 916, на автохимию и автокосметику также в три раза — с 14 тыс. до 42 тыс ., следует из данных агрегатора скидок «Едадил».

Как сэкономить на подготовке

Несмотря на то что цены на запчасти и расходники для автомобиля растут, экономия на обслуживании машины перед зимой может обернуться еще большими расходами впоследствии, предостерег мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин.

— Чтобы не тратиться на дорогостоящий ремонт машины, имеет смысл уже сейчас провести простые и недорогие процедуры, — рассказал «Известиям» эксперт. — Например, заменить масло в двигателе, чтобы в морозы загустевшая смазка не привела к масляному голоданию, которое нередко приводит к капремонту двигателя.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Следует заранее обработать уплотнители и дверные замки силиконовой смазкой, делать это желательно после каждой мойки автомобиля.

— Баллон с такой смазкой стоит максимум тысячу рублей, а замена оторванных уплотнителей или ремонт замков обойдется гораздо дороже, — отметил Сергей Шабунин. — Если автомобиль не новый, имеет смысл сейчас потратиться на новый аккумулятор, иначе зимой помимо покупки батареи придется еще платить и за услугу запуска мотора из-за севшего аккумулятора.

Кроме того, необходимо проверить состояние зимних шин и тормозной системы: кузовной ремонт из-за того, что машина не смогла вовремя остановиться на скользкой дороге, обойдется в разы дороже диагностики тормозов или покупки комплекта новых покрышек.

— При подготовке к зимнему сезону автовладельцы приобретают шины, щетки и омывающую жидкость, но порой забывают проверить состояние аккумулятора. При сильных морозах старые батареи не способны выдать энергию, необходимую для пуска двигателя, — рассказал «Известиям» редактор «Авто.ру» Валерий Арутин.

Главное, что сейчас должны сделать владельцы автомобилей, — сменить шины на зимние, напомнил автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Пока дороги сухие и нет заморозков, есть возможность безопасно доехать до ближайшего шиномонтажа, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт. — Кроме того, пока еще нет огромных очередей. Если говорить об экономии, то самым верным решением будет обслужить автомобиль сейчас.

Виктор Кондрашин добавил, что зимой традиционно происходит всплеск количества дорожно-транспортных происшествий. Причин всегда несколько — неаккуратное вождение и летняя резина.

— В ближайшие две недели я настоятельно рекомендую пройти плановый техосмотр, поменять все технические жидкости и фильтры, — подчеркнул эксперт. — Необходимо проверить тормозную систему, сменить колодки и проверить аккумулятор, в случае каких-либо мельчайших недочетов его стоит поменять.

Чем ближе будут морозы, тем дороже обойдется обслуживание, а ремонт неподготовленного автомобиля, особенно в период дефицита и высоких цен на запчасти, сильно ударит по бюджету.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев