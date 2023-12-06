Костомаров рассказал об игре в теннис с Хачановым

Фигурист Роман Костомаров сыграл в теннис с 15-й ракеткой мира, российским теннисистом Кареном Хачановым. Об этом в среду, 6 декабря, он рассказал в своем Telegram-канале.

«Попытки играть в теннис, особенно с Кареном Хачановым — особое удовольствие для меня и моей дочки, которая занимается профессионально теннисом. Карен… спасибо за историю, которая останется навсегда. Встретимся на турнире Большого шлема», — написал Костомаров, поделившись кадрами с корта.

Ранее, 22 ноября, Костомаров впервые сыграл в теннис с протезом правой руки. В своем Telegram-канале он опубликовал видео с тренировки. Экс-фигурист сначала уронил ракетку на корт, но затем у него вышло несколько хороших ударов по мячу.

Позже он рассказал о работе над возможностью снова выйти на лед на коньках. Он сообщил о том, что понимает, что с каждой тренировкой будет чувствовать себя лучше. Костомаров подчеркнул, что вырабатывает новую технику, пытаясь поймать баланс на льду за счет наклона бедра.

10 января 46-летний фигурист был госпитализирован с левосторонней пневмонией, которая перешла в двустороннюю. В начале февраля на фоне развившейся гангрены медикам пришлось ампутировать ему стопы и кисти рук. Позднее Костомарову установили протезы на ноги. Во время болезни спортсмен столкнулся с сепсисом и гематомой головного мозга. Он перенес два инсульта.

Костомарова выписали из больницы 6 июля. В начале августа он уже показал, как бегает на новых протезах, а 22 августа фигурист впервые после болезни появился на льду перед публикой в кроссовках во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.