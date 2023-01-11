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Источник рассказал о тяжелом состоянии фигуриста Костомарова

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Состояние госпитализированного с пневмонией фигуриста Романа Костомарова оценивается как тяжелое. Об этом в среду, 11 января, сообщил источник «Известий».

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По словам собеседника, у спортсмена диагностированы левосторонняя пневмония и сепсис, он подключен к аппарату ЭКМО.

При этом тесты на коронавирус и грипп отрицательные.

Ранее в этот день заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожелала Костомарову скорейшего выздоровления.

Продюсер ледовых шоу «Волшебник страны Оз», в которых участвует Костомаров, Илья Авербух рассказал, что ситуация с фигуристом очень сложная и его перевели в Коммунарку.

До этого хореограф ледовых шоу Максим Ставиский заявлял о подключении Костомарова к аппарату искусственной вентиляции легких. Он также отметил, что спортсмен «покашливал» во время выступлений, но температура у него не поднималась.

Как сообщил источник «Известий», 45-летний спортсмен обратился за медицинской помощью только 9 января. Фигурист жаловался на слабость и боли в груди. Он сдал текст на коронавирус, но результат оказался отрицательным.

Костомаров является победителем Олимпиады в Турине 2006 года в дуэте с Татьяной Навкой. Дважды пара становилась чемпионами мира, три раза — чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

В новогодние праздники фигурист провел около 30 шоу в туре Авербуха по Подмосковью, а также исполнил одну из главных ролей в спектакле «Волшебник страны Оз».

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