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Костомаров впервые сыграл в теннис с протезом правой руки

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Фото: Telegram/kostomarovroman
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые сыграл в теннис с протезом правой руки. Об этом 22 ноября он сообщил в своем Telegram-канале.

Костомаров опубликовал видео с тренировки по теннису. Экс-фигурист сначала роняет ракетку на корт, однако затем у него выходит несколько хороших ударов по мячу.

«Сначала полное разочарование. Без рук ужасно трудно: и морально, и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть. А хочу я очень», — отметил фигурист.

В главных ролях: Костомаров — герой, Снигирь — Маргарита
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Ранее, 6 ноября, на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду рассказал, что уверен, что сможет вновь встать на коньки.

10 января 46-летний фигурист был госпитализирован с левосторонней пневмонией, которая перешла в двустороннюю. В начале февраля на фоне развившейся гангрены медикам пришлось ампутировать ему стопы и кисти рук. Позднее Костомарову установили протезы на ноги. Во время болезни спортсмен столкнулся с сепсисом и гематомой головного мозга. Он перенес два инсульта.

Костомарова выписали из больницы 6 июля. В начале августа он уже показал, как бегает на новых протезах, а 22 августа фигурист впервые после болезни появился на льду перед публикой в кроссовках во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

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