В главных ролях: Костомаров — герой, Снигирь — Маргарита

Роман Костомаров вышел в свет с женой Оксаной Домниной и получил награду на ежегодной премии журнала OK!. Аркадий Укупник, Гавриил Гордеев и Ева Смирнова в тот же вечер блистали на дорожке премьерного показа сериала «Волшебный участок». Герои светской хроники на прошлой неделе говорили об идеальных свиданиях, бюджетном аналоге природного бриллианта, изучали премудрости рыбной кухни. Завершилась неделя первым Фандом Фестом «ВКонтакте». «Известия» рассказывают о самом главном из жизни знаменитостей и героев светской хроники на прошедшей неделе.

Костомаров стал «Героем года»

8 ноября в Four Seasons Hotel Moscow состоялась восьмая ежегодная церемония вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды». Ведущими стали главный редактор журнала Вадим Верник, актриса Анна Снаткина и певица Юлианна Караулова. Статуэтки в этот вечер вручили в разных номинациях. Юлия Пересильд за «Вызов» получила награду «Главный герой. Кино. Актриса». Среди мужчин главным героем в кино по версии журнала стал Александр Яценко за роль в фильме «Праведник». Награду в категории «Главный герой. Музыка» получила Мари Краймбрери. Статуэтками в этот вечер отметили также театральных деятелей, актеров сериалов, блогеров.

Среди гостей церемонии были Константин Хабенский, Дарья Мороз, Даниил Воробьев, Игорь Верник, Агата Муцениеце, Ирина Пегова, Сергей Урсуляк, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Ида Галич, Яна Чурикова и многие другие.

Фото: пресс-служба Беллы Потемкиной Филипп Киркоров и Белла Потемкина

В разгар вечера на мероприятие пожаловал Филипп Киркоров. А вместе с ним — Тимур Хайдаров с супругой. Артист уделил внимание журналистам, обменялся любезностями с дизайнером Беллой Потемкиной, с которой они по случайности оказались в созвучных образах: он в черном костюме и красной водолазке, она в эффектном черном прозрачном кружевном платье с большой брошью в виде красного цветка.

В этот момент в зале, где шла церемония, вручали одну из самых главных наград — «Главный герой. Выбор редакции». Ее получил Роман Костомаров, который вышел в свет после продолжительной болезни вместе со своей женой Оксаной Домниной.

Финальным аккордом вечера стало выступление группы «Иванушки International», которые победили в номинации «Приз зрительских симпатий». На танцполе сразу стало ясно, кто из артистов главный фанат музыкантов: активнее всех подпевал Сергей Бурунов, а Анна Плетнева из группы «Винтаж» плясала так, что в один момент даже упала.

Роман Костомаров и Оксана Домнина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Актер Михаил Тройник и актриса Юлия Пересильд Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова Константин Хабенский Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова Дарья Мороз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Актеры Даниил Воробьев и Агата Муцениеце Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Актриса Сабина Ахмедова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Актрисы Елена Лядова, Александра Ребенок и Ирина Пегова Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова Актер Сергей Бурунов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Певцы Наталья Подольская и Владимир Пресняков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Лиза Шакира Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Актриса Анна Снаткина Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова Вадим Верник Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Ханна и Пашу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Магия тут и там

В этот же вечер в столице состоялась премьера сериала «Волшебный участок». В «Синема Парк Мосфильм» тоже яблоку негде было упасть. Среди гостей были Дарья Мельникова, Ольга Медынич, Сергей Чихачев и Ева Смирнова. Неожиданно для всех вечер посетил Аркадий Укупник. Также на показ пришли актеры Гавриил Гордеев, Степан Гордеев, Мария Ахметзянова и Роберт Юсупов. А вот главных звезд каста не было: Гоша Куценко, Паша Деревянко и Николай Наумов прийти на светский вечер не смогли.

Последний — Колян из «Реальных пацанов» — предстает в сериале в новом амплуа. Он играет бывшего снайпера, который поступает на работу в спецподразделение московской полиции. Оно борется с волшебной преступностью.

Просмотр первых двух эпизодов предварялся фуршетом: угощали белым и красным вином, а еще сбитнем — все-таки злодеи фольклорные, потому и алкоголь традиционно русский. После показа гости смогли насладиться обилием разнообразных закусок из птицы и рыбы. Одним из самых необычных вариантов перекуса стал тульский пряник — он превратился в сладкий паштет в стакане, украшенный семечками.

Гавриил Гордеев и Ева Смирнова Сергей Чихачев Дарья Мельникова Аркадий Укупник Мария Ахметзянова Роберт Юсупов

Доступные бриллианты

У героев светской хроники поводов для встреч тоже было немало. Дизайнер Женя Линович (Masterpeace) и создательница Sparkle Diamond Atelier Кристина Аверина устроили девичник. Темой стало идеальное свидание. Хозяйки вечера рассказали гостьям о модных образах для похода в театр или знакомства с мамой. Еще один тренд, о котором говорили девушки, — доступные бриллианты. Технологии позволяют лабораторно выращивать алмазы, которые дешевле, но по свойствам не отличаются от природного бриллианта.

Среди гостей были балерина Большого театра Ана Туразашвили, блогер Милана Пич и другие. В завершение всем желающим приглашенный таролог рассказал о том, каким будет их идеальное свидание.

В следующий раз светская публика встретилась на вечеринке по случаю официального открытия ресторана «Шикотан». Название уносит на самый крупный остров Малой гряды Курильского архипелага, где рыбалка — не хобби, а повседневный уклад. В тематических интерьерах с чешуйчатыми стенами гостей званого ужина угощали блюдами, связанными с гастрономическими особенностями острова: оливье с камчатским крабом, теплым осьминогом, котлетами из трески и другими рыбными блюдами.

Ана Туразашвили Фото: Антон Чигляков Кристина Аверина Фото: Антон Чигляков Евгения Линович Фото: Антон Чигляков Милана Пич Фото: Антон Чигляков Екатерина Селиванова Фото: Антон Чигляков Наталья Соколовская Фото: Антон Чигляков

Среди гостей были блогеры, журналисты, дизайнеры. Беседы за столиками вели о насущном — трендах на рынке элитной недвижимости и предстоящем торжестве по случаю свадьбы актера Александра Петрова.

Фандом Фест «ВКонтакте»

Финальным аккордом прошлой недели стал первый Фандом Фест «ВКонтакте». Он длился три дня на площадке Main Stage в Москве. Внутри разместились тематические стенды и зоны, где, например, можно было поиграть в старые приставки, посетить маркет и обзавестись новыми комиксами, оценить чудеса перевоплощения от косплееров, изучить азиатскую кухню в зоне фуд-корта, которая была оформлена, словно улочка где-то в Корее, и даже заметить любимых звезд. В разные дни на фестивале можно было увидеть Евгения Чеботарева, артистов Большого Аниту Пудикову и Дениса Медведева. Актриса Юлия Снигирь представила предстоящую картину «Мастер и Маргарита». На стенде фильма можно было пройти тематический квест.

Пока фанаты комиков Евгения Чебаткова и Расула Чабдарова не устают спрашивать: «Когда история на ночь?», посетители фестиваля смогли увидеть их шоу офлайн. После выступления Чебатков рассказал «Известиям» подробности своего дебюта в кино — в продолжении «Майора Грома».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Юлия Снигирь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Корейская группа W24 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Мы занимались с каскадерами, потому что там было много экшен-сцен. Это было действительно любопытно. Снимали мы в реальной тюрьме. Это было очень атмосферно! — вспомнил Евгений.

Он также признался, что хотел бы и дальше сниматься в кино, а играть ему было бы интересно злодеев.

Главным сюрпризом для гостей фестиваля стало выступление корейских групп — Xeed и W24. Подробнее о том, как прошел фестиваль, читайте в репортаже «Известий».