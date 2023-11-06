Костомаров пообещал снова встать на коньки и выйти на лед

Фигурист, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров уверен, что сможет вновь встать на коньки. Об этом спортсмен сообщил на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

«Конечно, кататься, как раньше, я не буду. Основная работа голеностопов, тех мышц, которых я теперь лишен, там очень тонкое чувство. <...> Но кататься точно буду. Я выходил на лед в шоу Ильи Авербуха в кроссовках, а привык в коньках. Хочу выйти в коньках и почувствовать то, что чувствовал раньше», — сказал Костомаров.

Также он описал эмоции, которые ему пришлось испытать на больничной койке и в период восстановления.

«Не думал, что столкнусь с чем-то подобным в жизни, когда-то мне приходилось оперировать мизинец, для меня это была трагедия, сейчас понимаю, что это была ерунда. Я полгода пролежал в кровати, это ужасное ощущение, сейчас я радуюсь, что могу водить, плавать», — признался фигурист.

Костомаров высоко оценил работу врачей и поддержку близких во время болезни.

«Трудно было заставить себя поверить, что всё будет нормально, но была очень сильная поддержка моей жены, мамы, брата, не говорю о врачах, тех, кто ухаживал за мной, огромная им благодарность», — отметил олимпийский чемпион.

10 января 46-летний фигурист был госпитализирован с левосторонней пневмонией, которая перешла в двустороннюю. В начале февраля на фоне развившейся гангрены медикам пришлось ампутировать ему стопы и кисти рук. Позднее Костомарову установили протезы на ноги. Во время болезни спортсмен столкнулся с сепсисом и гематомой головного мозга. Он перенес два инсульта.

Костомарова выписали из больницы 6 июля. В начале августа он уже показал, как бегает на новых протезах, а 22 августа фигурист впервые после болезни появился на льду перед публикой в кроссовках во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Затем в октябре ему установили протез на правую кисть, и спортсмен опубликовал ролик, где он тренируется водить автомобиль на мотоциклетной трассе.