Костомаров опубликовал видео вождения машины после ампутации кистей

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал, как водит машину после ампутации кистей. Видео 14 октября спортсмен опубликовал в своем Telegram-канале.

«Нет ничего невозможного. Без ручек за рулем!» — написал он.

Костомаров рассказал, что тренируется водить автомобиль на мотоциклетной трассе. Спортсмен уже отрабатывает повороты и торможение.

«Чувствую нормально, руке только чуть неприятно левой», — отметил олимпийский чемпион.

3 октября Костомарову установили протез на правую ампутированную руку. Он поделился кадрами, на которых пробует писать с помощью него.

46-летний фигурист был госпитализирован 10 января с левосторонней пневмонией, которая перешла в двустороннюю. В начале февраля на фоне развившейся гангрены медикам пришлось ампутировать ему стопы и кисти рук. Позднее ему установили протезы на ноги.

Также во время болезни спортсмен столкнулся с сепсисом и гематомой головного мозга. Он перенес два инсульта.

Только 6 июля он был выписан из больницы.

В начале августа Костомаров показал, как бегает на новых протезах, а 22 августа фигурист впервые после болезни появился на льду перед публикой в кроссовках во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.