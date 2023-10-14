Костомаров опубликовал видео вождения машины после ампутации кистей
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал, как водит машину после ампутации кистей. Видео 14 октября спортсмен опубликовал в своем Telegram-канале.
«Нет ничего невозможного. Без ручек за рулем!» — написал он.
Костомаров рассказал, что тренируется водить автомобиль на мотоциклетной трассе. Спортсмен уже отрабатывает повороты и торможение.
«Чувствую нормально, руке только чуть неприятно левой», — отметил олимпийский чемпион.
3 октября Костомарову установили протез на правую ампутированную руку. Он поделился кадрами, на которых пробует писать с помощью него.
46-летний фигурист был госпитализирован 10 января с левосторонней пневмонией, которая перешла в двустороннюю. В начале февраля на фоне развившейся гангрены медикам пришлось ампутировать ему стопы и кисти рук. Позднее ему установили протезы на ноги.
Также во время болезни спортсмен столкнулся с сепсисом и гематомой головного мозга. Он перенес два инсульта.
Только 6 июля он был выписан из больницы.
В начале августа Костомаров показал, как бегает на новых протезах, а 22 августа фигурист впервые после болезни появился на льду перед публикой в кроссовках во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.