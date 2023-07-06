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Костомарова выписали из больницы

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Фигуриста Романа Костомарова в четверг, 6 июля, выписали из больницы. Об этом спортсмен сообщил в своих соцсетях.

«Позади 175 дней. Впереди вся жизнь. Благодаря этим людям я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак», — написал он в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Костомаров отдельно поблагодарил главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и его команду.

29 июня Костомаров показал, как он выполняет упражнения с протезами. На кадрах запечатлено, как он под присмотром медиков сначала разминается с надетыми на ноги протезами, а потом делает несколько махов.

Ранее, 26 июня, стало известно, что немецкие врачи консультировали Костомарова по установке протезов. Сейчас он пользуется временными биометрическими, однако ими пока сложно управлять. Новые, более легкие протезы находятся в процессе изготовления.

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Костомаров был госпитализирован 10 января. До этого он пожаловался на слабость и боли в груди. У спортсмена была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторым данным, перешла в двустороннюю. В начале февраля из-за развившейся гангрены ему сделали операции по ампутации стоп и кистей рук. Позже у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга. Кроме того, Костомаров перенес два инсульта.

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