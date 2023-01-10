Олимпийский чемпион Костомаров попал в реанимацию
Российский фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию, предварительно, с пневмонией.
Как рассказал «Известиям» источник во вторник, 10 января, 45-летний спортсмен обратился к медикам накануне из-за слабости и болей в груди. Тест на COVID-19 показал отрицательный результат.
Сейчас состояние Костомарова оценивается как стабильное.
Костомаров является победителем Олимпиады в Турине 2006 года в дуэте с Татьяной Навкой. Дважды пара становилась чемпионами мира, три раза — чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.