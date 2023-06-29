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Костомаров опубликовал новое видео с прохождения реабилитации

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Фото: соцсети Романа Костомарова
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Фигурист Роман Костомаров продолжает проходить процесс реабилитации. В новом видео, опубликованном 29 июня, спортсмен показал, как он выполняет упражнения.

На кадрах запечатлено, как Роман под присмотром медиков сначала разминается с надетыми на ноги протезами. Потом он делает несколько махов.

Далее олимпийский чемпион в бодром расположении духа отрабатывает подъем по лестнице. Когда он в итоге оказывается на верхней ступеньке, Роман улыбается, так как у него всё получилось.

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Предыдущую запись фигурист опубликовал 26 июня в своем Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), где впервые запечатлел видео тренировки с протезами.

В тот же день стало известно, что немецкие врачи консультировали Костомарова по установке протезов. Сейчас он пользуется временными биометрическими, однако ими пока сложно управлять. Новые, более легкие протезы находятся в процессе изготовления.

Реабилитацию Костомарова ежедневно контролируют специалисты, в том числе психологи. Хотя 20 июня источник «Известий» рассказывал, что фигурист отказался от терапии, пройдя только пару сеансов весной.

26 июня заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с «Известиями» назвала фигуриста сильным духом человеком.

Костомаров был госпитализирован 10 января. До этого он пожаловался на слабость и боли в груди. У спортсмена была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторым данным, перешла в двустороннюю. В начале февраля из-за развившейся гангрены ему сделали операции по ампутации стоп и чистке кистей рук. Позже у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга. Кроме того, Костомаров перенес два инсульта.

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