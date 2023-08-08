Костомаров показал пробежку на новых протезах

Фигурист Роман Костомаров показал, как он может бегать на новых протезах. Об этом он рассказал 8 августа в своем Telegram.

«Ура, пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так, как раньше, но всё же бегать», — написал он.

Олимпийский чемпион приложил видео, на котором он подпрыгивает и бегает трусцой по комнате, после чего ступает на беговую дорожку.

Ранее, 20 июля, фигурист показал тренировку на равновесие после протезирования. На видео запечатлено, как он ходит по степ-платформам, которые находятся друг от друга на небольшом расстоянии. За кадром тренер объясняет, как правильно ставить ноги и спускаться вниз.

46-летний фигурист был госпитализирован 10 января это года с левосторонней пневмонией, которая перешла в двустороннюю. В начале февраля на фоне развившейся гангрены ему ампутировали стопы и кисти рук. Позднее спортсмен столкнулся с сепсисом и гематомой головного мозга. Также Костомаров перенес два инсульта. В результате ему установили протезы на ноги. 6 июля его выписали из больницы.

17 июля российская фигуристка Татьяна Навка впервые встретилась с Костомаровым после его выписки из медучреждения. По ее словам, фигурист пришел к ней в гости вместе с женой. Встречу она назвала теплой и душевной, а также выразила уверенность, что еще станцует на льду вместе с Костомаровым.