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Костомаров пообещал в скором времени выйти на лед на коньках

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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин
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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров работает над тем, чтобы иметь возможность снова выйти на лед на коньках. Об этом 24 ноября спортсмен рассказал, выступив на форуме «Грани личного бренда» в Москве.

«В кроссовках на лед — ерунда. Скоро я выйду на коньках. Ведется работа. Я уже пробовал, скажу вам по секрету. Да, я не тот Роман Костомаров, который был, а мишка из цирка. Но понимаю, что с каждой тренировкой буду чувствовать себя лучше», — заявил олимпийский чемпион.

Костомаров отметил, что в фигурном катании очень важен голеностоп. И только лишившись какой-то части тела, человек может понять, насколько идеальным создан его организм. По его словам, сейчас он вырабатывает новую технику, пытаясь поймать баланс на льду за счет наклона бедра.

«Нужно приспосабливаться. Поэтому я ловлю лед другими мышцами. И понимаю, что только тренировками можно улучшить мое хождение по льду, которое пока скольжением найти трудно», — цитирует его «РИА Новости».

Также он добавил, что 17 декабря примет участие в ледовом шоу в честь 50-летия серебряного призера Игр, хореографа и постановщика Ильи Авербуха в Москве.

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Ранее, 22 ноября, Костомаров сообщил, что впервые сыграл в теннис с протезом правой руки. В своем Telegram-канале он опубликовал видео с тренировки. Экс-фигурист сначала уронил ракетку на корт, но затем у него вышло несколько хороших ударов по мячу.

До этого, 6 ноября, на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», олимпийский чемпион рассказал, что уверен, что сможет вновь встать на коньки.

10 января 46-летний фигурист был госпитализирован с левосторонней пневмонией, которая перешла в двустороннюю. В начале февраля на фоне развившейся гангрены медикам пришлось ампутировать ему стопы и кисти рук. Позднее Костомарову установили протезы на ноги. Во время болезни спортсмен столкнулся с сепсисом и гематомой головного мозга. Он перенес два инсульта.

Костомарова выписали из больницы 6 июля. В начале августа он уже показал, как бегает на новых протезах, а 22 августа фигурист впервые после болезни появился на льду перед публикой в кроссовках во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

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