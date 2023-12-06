Мадуро дал компаниям на шельфе Эссекибо три месяца на завершение работы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник, 5 декабря, дал нефтяным компаниям, работающим в неделимитированном море на шельфе в Эссекибо, три месяца на то, чтобы прекратить осуществление своих операций.

«Предлагаю всем данным [нефтяным] компаниям три месяца, чтобы завершить операции в неделимитированном море», — указал он.

Мадуро также отметил готовность страны к проведению переговоров «с уважением к международному праву».

Ранее 5 декабря стало известно, что Венесуэла планирует в ближайшее время начать выдачу лицензий на добычу газа и нефти на территории Эссекибо.

В этот же день сообщалось, что Мадуро призвал Национальную ассамблею страны принять органический закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо. Президент подчеркнул, что разработка закона в руках депутатов, поэтому нужно принять «хороший, красивый закон, используя высокую юридическую и законодательную технику», а также нужно провести консультации.

В начале ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале «педагогической, поучительной, мобилизующей и радостной» кампании о включении в состав Венесуэлы богатого природными ресурсами и ископаемыми региона Эссекибо, который занимает 70% общей площади Гайаны. На фоне этого заявления 29 ноября Бразилия решила усилить охрану северной границы.

Позднее, 3 декабря, в Венесуэле завершился референдум, касающийся спорной территории Гайана-Эссекибо. Регион занимает три четверти территории Гайаны и чрезвычайно богат нефтью. На референдуме жители Венесуэлы проголосовали за вхождение в страну спорного региона.

Комментируя итоги референдума, заместитель директора Института Латинской Америки РАН Борис Мартынов в разговоре с «Известиями» усомнился в эскалации между Венесуэлой и Гайаной. Он заметил, что референдум был проведен скорее для сплочения нации и вряд ли поспособствует эскалации в регионе.

Спору за территорию Гайана-Эссекибо уже около 200 лет. До сих пор каждая сторона считает эту зону своей территорией. На всех официальных картах Венесуэлы территория Гайана-Эссекибо обозначается как часть страны.