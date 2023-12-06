Мадуро призвал Нацассамблею сделать Гайану-Эссекибо 24-м штатом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Национальную ассамблею страны принять органический закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо. Об этом 5 декабря он заявил в ходе заседания федерального совета правительства, передает Ultimas Noticias.

«Одна из главных целей органического закона о защите Гайаны-Эссекибо — воплотить в жизнь это решение, о котором мечтали многие поколения венесуэльцев, и создать раз и навсегда штат Гайана-Эссекибо, 24-й штат Венесуэлы», — заявил Мадуро.

Президент подчеркнул, что разработка закона в руках депутатов, поэтому нужно принять «хороший, красивый закон, используя высокую юридическую и законодательную технику», а также нужно провести консультации.

Ранее, 5 декабря, Бразилия направила дополнительные воинские подразделения на границу с Венесуэлой и Гайаной на фоне роста напряженности между ними из-за территориального спора вокруг региона Эссекибо.

В начале ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале «педагогической, поучительной, мобилизующей и радостной» кампании о включении в состав Венесуэлы богатого природными ресурсами и ископаемыми региона Эссекибо, который занимает 70% общей площади Гайаны. На фоне этого заявления 29 ноября Бразилия решила усилить охрану северной границы.

Позднее, 3 декабря, в Венесуэле завершился референдум, касающийся спорной территории Гайана-Эссекибо. Регион занимает три четверти территории Гайаны и чрезвычайно богат нефтью. На референдуме жители Венесуэлы проголосовали за вхождение в страну спорного региона.

Комментируя итоги референдума, заместитель директора Института Латинской Америки РАН Борис Мартынов в разговоре с «Известиями» усомнился в эскалации между Венесуэлой и Гайаной. Он заметил, что референдум был проведен скорее для сплочения нации и вряд ли поспособствует эскалации в регионе.

Спору за территорию Гайана-Эссекибо уже около 200 лет. До сих пор каждая сторона считает эту зону своей территорией. На всех официальных картах Венесуэлы территория Гайана-Эссекибо обозначается как часть страны.