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Власти Венесуэлы сообщили о планах добычи нефти и газа в Эссекибо

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Венесуэла планирует в ближайшее время начать выдачу лицензий на добычу газа и нефти на территории Эссекибо. Об этом во вторник, 5 декабря, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в ходе заседания федерального совета.

«PDVSA [крупнейшая государственная нефтегазовая компания Венесуэлы] создаст подразделение PDVSA-Эссекибо, и мы [Венесуэла] начнем незамедлительную выдачу лицензий на разведку и добычу газа и нефти», — указал он.

Отстоять часть: Венесуэла хочет вернуть спорную с Гайаной территорию
Землю к западу от реки Эссекибо уже давно заняли нефтедобывающие компании

3 декабря Венесуэла провела референдум по вопросу территориальных претензий к соседней Гайане по региону между реками Эссекибо и Ориноко, площадь которого составляет 160 тыс. кв. км. По данным венесуэльской газеты El Universal, более 10 млн граждан Венесуэлы, а это 95% проголосовавших на референдуме, одобрили присоединение в состав страны части этого региона.

Гайана-Эссекибо занимает три четверти территории современной Гайаны. История спора уходит в эпоху освобождения Венесуэлы от колониальной зависимости от Испании. Тогда, будучи частью новосозданного государства Великая Колумбия, она постепенно потеряла контроль над своими границами, что позволило на тот момент британской колонии Гвиане (так называлась тогда Гайана) получить власть над ныне спорной территорией к западу от реки Эссекибо. Венесуэла, несмотря на юридические границы между государствами, считает Эссекибо частью своей страны и изображает ее на своих картах штриховкой.

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