В Венесуэле прошел референдум о присоединении двух третей соседней страны

Венесуэла в воскресенье, 3 декабря, провела референдум по вопросу территориальных претензий к соседней Гайане по региону между реками Эссекибо и Ориноко, площадь которого составляет 160 тыс. кв. км. Требования граждан Венесуэлы распространяются более чем на две трети государства, где было открыто несколько крупных нефтяных месторождений.

По данным венесуэльской газеты El Universal, более 10 млн граждан Венесуэлы, а это 95% проголосовавших на референдуме, одобрили присоединение в состав страны части этого региона.

Отмечается, что на голосовании было выдвинуто пять вопросов, последний из которых звучал следующим образом: «Согласны ли вы с созданием штата Гайана-Эссекибо, <…>, предоставление гражданства и венесуэльского удостоверения личности в соответствии с Женевским соглашением и международным правом и приведет к включению указанного штата в состав Венесуэлы?» В таком случае 95,93% проголосовали утвердительно.

Среди венесуэльцев почти не было людей, кто был бы против проведения референдума или был бы готов дать негативный ответ на вопросы бюллетеня. В ЦИК сообщили, что в списках избирателей по всей стране значилось около 20 млн человек.

В то же время жители Гайана-Эссекибо под предводительством главы министерства общественных работ 3 декабря вышли на протест с лозунгом «Эссекибо принадлежит нам». Большинство из них определили себя как граждане Гайаны, также имеют гайанский паспорт и привыкли изъясняться на английском языке.

Кроме того, 4 декабря заместитель директора Института Латинской Америки РАН Борис Мартынов в разговоре с «Известиями» объяснил, что референдум вряд ли поспособствует эскалации в регионе. К тому же, по словам эксперта, соседи Гайаны, выступающие за сохранение границ, не допустят драматического сценария в регионе.

Гайана-Эссекибо занимает три четверти территории современной Гайаны. История спора уходит в эпоху освобождения Венесуэлы от колониальной зависимости от Испании. Тогда, будучи частью новосозданного государства Великая Колумбия, она постепенно потеряла контроль над своими границами, что позволило на тот момент британской колонии Гвиане (так называлась тогда Гайана) получить власть над ныне спорной территорией к западу от реки Эссекибо. Венесуэла, несмотря на юридические границы между государствами, считает Эссекибо частью своей страны и изображает ее на своих картах штриховкой.