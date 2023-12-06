Посольство РФ назвало безумием призыв военных США к ВСУ уничтожить Крымский мост

Российское посольство в США 5 декабря назвало безумием и цинизмом высказывания бывших военных и специалистов из Соединенных Штатов Америки, которые призвали Украину к необходимости «уничтожить» Крымский мост.

Таким образом дипмиссия отреагировала на соответствующие заявления американских экс-военнослужащих и военных экспертов в публикации от 5 декабря в издании Foreign Affairs. В том числе один из таких высказывавшихся специалистов — экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

«Обратили внимание на статью в издании Foreign Affairs с высказываниями американских отставников и военных экспертов о необходимости «уничтожения» киевским режимом Крымского моста. Публикация, состряпанная местными псевдоаналитиками, включая бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе Б. Ходжеса, поражает своим безумием и цинизмом», — говорится в заявлении посольства России в Telegram-канале.

Российские дипломаты подчеркнули, что такие высказывания об «ударах» по гражданской инфраструктуре или ее «уничтожении» приведут лишь к эскалации конфликта на Украине. Они добавили, что подобные советы киевскому режиму о проведении массированных обстрелов по гражданской инфраструктуре России при помощи переданных США боеприпасов ATACMS «в очередной раз подтверждают тотальное непонимание русофобами катастрофических рисков дальнейшего втягивания» Вашингтона в украинский конфликт.

«При этом здесь активно подталкивают Берлин к предоставлению украинским неонацистам дальнобойных ракет Taurus, которые, мол, еще лучше подходят для достижения указанной цели», — говорится в сообщении.

Кроме того, в дипмиссии РФ предположили, что такими заявлениями американская сторона предприняла попытку возродить интерес жителей США к конфликту на Украине после провалившегося контрнаступления ВСУ, которое было тщательно подготовлено «западными кураторами». Также дипломаты указали на то, что свобода слова в Соединенных Штатах «не может служить оправданием для терроризма и убийства людей».

«Журнал Foreign Affairs разрывает в хлам свою репутацию, предоставляя трибуну столь одиозным персонажам. Ожидаем объяснений от редакции, насколько опубликованный материал отражает позицию этого некогда авторитетного издания, а также осуждения террористических призывов американскими властями», — заключили в российском посольстве.

Ранее, 25 ноября, военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» заявил, что Украина сейчас делает всё, чтобы изобразить большую победу над Россией, а новые угрозы украинских спецслужб в адрес Крымского моста нужны для отвлечения внимания украинцев от провала контрнаступления. Таким образом он прокомментировал высказывания главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, указавшего, что «мост обречен», а российскую сторону якобы ожидает «много сюрпризов».

В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума заявила, что ответ России на возможные атаки ВСУ на Крымский мост будет жестким. От возмездия их организаторам не скрыться, подчеркнула дипломат.

Кроме того, 31 июля секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал, что атаки на полуостров подтверждают, что США, а также их союзники, помогающие киевскому режиму, фактически стали спонсорами терроризма.

17 июля Национальный антитеррористический комитет сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области — семейная пара, их дочь была госпитализирована. Позднее девочку выписали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

До этого часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. Тогда в результате теракта взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

14 октября этого года на мосту возобновилось движение автотранспорта по всем четырем полосам после восстановительных работ.