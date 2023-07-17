Надежда на опору: почему террористам не удалось разрушить Крымский мост

Главной целью террористической атаки на Крымский мост были именно его опоры, однако они спроектированы с таким запасом прочности, что способны выдержать землетрясения и ядерные удары, заявили «Известиям» эксперты. В Минтрансе РФ также подтвердили: опоры моста во время теракта не пострадали. Утром 17 июля доклады об инциденте заслушал Владимир Путин — президент поручил организовать ремонтно-восстановительные работы и обеспечить помощь людям, находящимся в пути, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. О том, как до настоящего момента была организована охрана объекта, и какие дополнительные меры помогут надежно защитить мост от новых диверсий — в материале «Известий».

Террор по-киевски

Президент России Владимир Путин утром 17 июля принял доклады об атаке на Крымский мост и ее последствиях от вице-премьера Марата Хуснуллина, главы ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева и главы Республики Крым Сергея Аксенова.

Президент поручил организовать работы по движению транспорта на крымском направлении, обеспечить помощь и содействие людям, находящимся в пути, а также провести ремонтного-восстановительные работы, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Атаку на Крымский мост в ночь на 17 июля осуществили украинские надводные беспилотники, сообщили в понедельник в Национальном антитеррористическом комитете. Инцидент произошел в 3:05.

«Со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах» , — сообщили в Минтрансе России. В ведомстве опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию о повреждении опор.

По данным СК РФ в результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок. По словам исполняющего обязанности главврача ЦРБ по Темрюкскому району Александра Александрова, состояние ребенка стабильное, его жизни ничего не угрожает. «В настоящий момент ребенок готовится к переводу в краевое учреждение транспортно-санитарной авиацией», — приводит его слова оперативный штаб Краснодарского края.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «теракт». «Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления», — сообщили в ведомстве.

Не первый раз

Украинские спецслужбы не впервые используют морские беспилотники для совершения терактов. В октябре прошлого года Киев предпринял массированную атаку дронов на корабли Черноморского флота на военно-морскую базу в Севастополе. В ней участвовали девять беспилотных летательных аппаратов и семь безэкипажных надводных аппаратов.

В Минобороны РФ тогда сообщили, что на внешнем рейде Севастополя корабельным оружием и морской авиацией Черноморского флота было уничтожено четыре морских беспилотных аппарата, еще три были поражены на внутреннем рейде. Незначительные повреждения получил морской тральщик «Иван Голубец».

Еще одна атака на Севастополь — тремя беспилотными надводными морскими аппаратами — была совершена 22 марта 2023 года. Все они были уничтожены из стрелкового оружия. Отличились старший матрос контрактной службы Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко. Глава Минобороны Сергей Шойгу представил их к государственным наградам.

24 мая этого года безэкипажные катера предприняли атаку на российский разведывательный корабль «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции. Беспилотники засекли радиотехническими и гидроакустическими средствами, после чего их уничтожили огнем из 14,5-мм пулеметов.

Последняя по времени атака была совершена буквально накануне, 16 июля. Целью стал Севастополь. По информации Минобороны РФ, два дрона сбили в воздухе, пять подавили средствами РЭБ, еще два морских беспилотника уничтожили в акватории Черного моря.

«Нашли лазейку»

Охрана ближайшей водной акватории около моста возложена на вновь созданную морскую бригаду Росгвардии, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Они для этого получили три-четыре катера типа «Грачонок». Возможно, у них есть и другие плавсредства, — подчеркнул он. — ВМФ скорее всего тоже участвует в охране моста — задействуются его корабли. ПВО там однозначно есть с двух сторон. Сообщалось, что для этих целей используются комплексы «Панцирь» и системы С-400. Крымский мост, конечно, особо важный объект во всех смыслах и охраняться должен соответственно.

Чтобы избежать результативных атак на Крымский мост, необходимо четко проанализировать, с помощью каких средств эти атаки могут осуществляться , заявил «Известиям» бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Сейчас понятно, что удары могут наноситься с воздуха, с моря, из-под воды, — отметил он. — Средства для обеспечения и подводной, и надводной, и воздушной обороны у нас есть. Поэтому остается продумать, как их грамотно распределить и использовать. Нам надо создать эшелонированную оборону. И не только непосредственно над и под мостом. Следует организовать несколько рубежей в сторону Украины.

По словам Валентина Селиванова, следует исходить из того, что Украина не оставит попыток атаковать мост, пока идет спецоперация.

Готовя нынешний теракт, украинская стороны тщательно изучила систему безопасности моста и нашла некие уязвимые места , полагает Дмитрий Болтенков.

— С воздуха дотянуться они не могут, хотя БПЛА у них есть. Грузовики на мост сейчас не пускают, а другой автотранспорт тщательно досматривают, значит его в планировании терактов использовать нельзя. И в этих условиях они выбрали третий вариант — атаку с моря, нашли лазейку. И будут искать еще, — констатировал эксперт.

По его словам, российским силовым структурам необходимо создавать серьезную систему защиты со стороны как Черного, так и Азовского морей.

— Во-первых, н адо ставить боновые заграждения. Рядом с ними располагать дополнительные корабли и катера для несения дежурства вдоль моста. Во-вторых, желательно, чтобы водная поверхность вдоль моста освещалась. В общем, сейчас придется решать достаточно большой комплекс вопросов, — резюмировал Дмитрий Болтенков.

Эксперт отметил, что главной целью террористов были и остаются опоры моста. Но спроектированы эти элементы конструкции с таким запасом прочности, что способны выдержать землетрясения и ядерные удары.