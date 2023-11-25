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Военный эксперт назвал сказками новые угрозы Киева в адрес Крымского моста

Военный эксперт Кнутов: угрозы Киева в адрес Крымского моста — сказки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Украина сейчас делает всё, чтобы изобразить большую победу над Россией, а новые угрозы украинских спецслужб в адрес Крымского моста нужны для отвлечения внимания украинцев от провала контрнаступления. Об этом 25 ноября в беседе с «Известиями» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Таким образом он прокомментировал высказывания главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, указавшего, что «мост обречен», а российскую сторону якобы ожидает «много сюрпризов».

«В целом Украине нужны удары по территории России, чтобы показать, насколько грамотно и насколько удачно они действуют, ведя военную операцию. Хотя уже на Западе все видят, что это блеф. Этот блеф на сегодняшний день пока может обмануть население Украины и часть украинских военнослужащих на линии огня. Основная часть украинцев не верит в эти сказки», — сказал эксперт.

По его словам, киевский режим пытается отвлечь внимание общественности и военных от неудач на фронте, проводит разовые действия беспилотниками самолетного типа и безэкипажными катерами. Все эти дроны успешно обнаруживают и ликвидируют российские силы.

Кроме того, он пояснил, что перед российскими силами стоит вопрос уже не о боновых заграждениях, а об установке сетей около опор мостового сооружения. Кнутов также отметил, что необходимо устройство дежурства для противолодочной борьбы, к которым надо привлекать большие катера или фрегаты.

В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума заявила, что ответ России на возможные атаки ВСУ на Крымский мост будет жестким. От возмездия их организаторам не скрыться, подчеркнула дипломат.

Кроме того, 31 июля секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал, что атаки на полуостров подтверждают, что США, а также их союзники, помогающие киевскому режиму, фактически стали спонсорами терроризма.

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17 июля Национальный антитеррористический комитет сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области — семейная пара, их дочь была госпитализирована. Позднее девочку выписали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

До этого часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. Тогда в результате теракта взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

14 октября этого года на мосту возобновилось движение автотранспорта по всем четырем полосам после восстановительных работ.

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