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Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения после ремонта

Хуснуллин: все четыре полосы Крымского моста открыли на 18 дней раньше срока
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Фото: Telegram/mkhusnullin
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Движение по Крымскому мосту открыто для движения автотранспорта в субботу, 14 октября, по всем четырем полосам с опережением сроков. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

«Вся работа длилась меньше трех месяцев! За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые. Причем для первого возвели временный мост, второй надвинули всего за восемь часов», — напомнил вице-премьер.

Он также сообщил, что для двух пролетов потребовалось около 534 т металлоконструкций, а на дорожное покрытие ушло более 360 т асфальтобетона.

Хуснуллин подчеркнул, что движение по левой части было открыто за день до окончания срока. Правую часть планировали восстановить к 1 ноября, но благодаря труду строителей ремонт моста удалось закончить на 18 дней раньше срока.

«Наши дорожники и мостовики под руководством Росавтодора и ФКУ Упрдор «Тамань» проявили высокий уровень профессионализма и преданность делу», — уточнил вице-премьер.

В конце сообщения он также поблагодарил строителей за проделанную работу.

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Автодорожная часть моста была повреждена 17 июля, когда два украинских надводных беспилотника атаковали его в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате погибли два жителя Белгородской области — семейная пара, их дочь была госпитализирована. Позднее девочку выписали.

Движение по мосту в реверсивном режиме восстановили следующей ночью, а 14 сентября открыли левую часть моста.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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