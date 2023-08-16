Кадры не решают: что стоит за публикацией CNN видео атаки на Крымский мост

CNN опубликовал кадры атаки на Крымский мост, совершенной 17 июля . Видеозаписи журналистам якобы передала СБУ, что стало первым официальным признанием украинских спецслужб в причастности к теракту. Укладывается публикация подобных видео и в давнюю традицию США демонстрировать свои «сверхспособности» , отмечают эксперты. Примечателен и тот факт, что в эфир американского канала попали записи с камер наружного наблюдения, установленных на конструкциях самого моста. Как они оказались в руках украинцев , почему видео решили показать только спустя месяц после взрыва и что известно о дроне, атаковавшем мост, — в материале «Известий».

«Малыш» в кадре

Американская телекомпания CNN опубликовала видеозапись, на которой показан момент атаки по Крымскому мосту 17 июля 2023 года . Как говорят журналисты канала, сама запись была получена от Службы безопасности Украины. В сюжете утверждалось, что удар по мосту был совершен экспериментальным морским беспилотником Sea Baby (англ. — морской малыш. — «Известия»), якобы разработанным украинскими силами. По этим данным, для подрыва было использовано 850 кг взрывчатки.

Примечательно, что в сюжете американского телеканала показан момент удара, снятый с разных ракурсов. Одна камера была установлена на самом дроне — на этих кадрах демонстрируется, как БЛА приближается к Крымскому мосту. Другие кадры, судя по всему, были сняты с камер наружного наблюдения — на них показан непосредственно взрыв под пролетами.

Поврежденный участок Крымского моста. 17 июля 2023 года Фото: ТАСС/НАК РФ

В результате подрыва Крымского моста в ночь на 17 июля погибла семейная пара, их 14-летняя дочь, находившаяся с ними в автомобиле, получила ранения. В РФ по факту подрыва заведено уголовное дело по статье о теракте . Поврежденной оказалась автомобильная часть моста, восстановительные работы на нем уже ведутся. Июльская атака — вторая попытка Киева разрушить этот объект гражданской инфраструктуры, первая произошла в октябре 2022 года.

Фактически передача видео удара журналистам — первое открытое заявление СБУ о своей причастности к последней атаке на Крымский мост . Ранее Киев прямо не заявлял об этом.

Обращает на себя внимание факт утечки видео с камер наружного наблюдения. Впрочем, российские политики в разговоре с «Известиями» призывают реагировать спокойно на появление подобных публикаций.

— Этими кадрами они (страны Запада и Украина. — «Известия») хотят сказать нам, что у них есть агентура, от которой они получают эти записи или покупают их, что это делают враги России, чтобы убедить нас, что не всё так здорово в Крыму . Я думаю, надо поспокойнее на это реагировать. Как записи попали к ним — трудно понять. Но, я думаю, компетентные органы разберутся, — заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Пост ГИБДД на подъезде к Крымскому мосту со стороны трассы «Таврида». 17 июля 2023 года Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Ряд экспертов при этом не исключает, что к получению украинцами записи с камер наблюдения могут быть причастны спецслужбы США. « У ЦРУ очень много денег. Может, они кому-то заплатили или взломали систем у. Но точно я не знаю — это сложный вопрос», — сказал «Известиям» экс-офицер полиции США Джон Дуган.

Не исключают эксперты и версию о том, что западные спецслужбы могли получить доступ к камерам наблюдения в режиме реального времени.

— Есть инструментарий, позволяющий получать доступ к системам видеонаблюдения. Достаточно, чтобы камеры были подключены к интернету , и можно получать доступ к картинке в режиме реального времени. Камеры и программное обеспечение в основном зарубежные — вот и результат, — считает военный эксперт Алексей Леонков.

Стратегия — эскалация

Стоит отметить, что видеозапись появилась спустя почти месяц после совершения атаки — на фоне увеличения числа заметок в западных СМИ о провале контрнаступления ВСУ и его «переносе» на весну 2024 года .

— Киеву надо как-то отчитываться перед своими кураторами, какие перемоги (укр. — победы. — «Известия») ими достигнуты. На фронте же сплошные неудачи, и перспективы весьма нерадужные, и все это прекрасно понимают , — считает военный эксперт Иван Коновалов. — Другое дело, что Киев подтвердил, что это он — очевидно, с помощью западных кураторов, при помощи британцев, скорее всего, — спланировал и осуществил данную операцию.

На Украине и ранее заявляли, что не рассматривают Крымский мост как гражданский объект , поскольку по нему на полуостров якобы перебрасывается военная техника. Президент РФ Владимир Путин июльскую атаку назвал бессмысленной.

Кадр видео, опубликованного CNN, на котором украинский дрон атакует Крымский мост Фото: соцсети

— Произошедшее — это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок . И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица, — завил российский лидер в день удара.

Однако такие атаки опасны для Украины не только следующими за ними военно-техническими ответами со стороны России, рассуждает евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

— У Зеленского одна стратегия — это эскалация. Для него очевидно: единственный способ для Украины выиграть — напрямую вовлечь НАТО в участие в конфликте . У Украины нет стратегии поиска мира или прекращения огня. Конечно, нелогично наносить удары по гражданским объектам, потому что уже должно было стать ясно: НАТО не будет вовлекаться в этот конфликт напрямую . А если подобные атаки продолжатся, Россия, чтобы обезопасить Крым, может взять под контроль всё черноморское побережье, — сказал он «Известиям».

В России же дают более конкретное объяснение целей ВСУ.

Кадр видео, опубликованного CNN, на котором украинский дрон атакует Крымский мост Фото: соцсети

— Это говорит о том, что они террористы. И британцы с американцами — такие же террористы. Неслучайно они причмокивают, когда рассказывают об этих атаках . Наша задача — отодвинуть как можно дальше от Крыма и четырех новых регионов РФ украинские войска, чтобы они просто не имели возможности бомбить и запускать беспилотники против территорий России, — сказал сенатор Владимир Джабаров.

При этом публикация подобных видеороликов вполне укладывается в американскую традицию демонстрировать свои способности . Крупнейшие акции последних лет — такие как казнь экс-президента Ирака Саддама Хусейна, убийство ливийского лидера Муаммара Каддафи и другие — также фиксировались на видео, а кадры облетали весь мир, демонстрируя неугодным правительствам возможности американских спецслужб.

Чей дрон?

Демонстрацией возможностей стало и само использование надводного дрона Sea Baby . Глава СБУ Василий Малюк назвал эти аппараты уникальным изобретением украинских спецслужб , а работы над их созданием стартовали якобы после начала российской спецоперации. Более того, Малюк угрожает новыми атаками и утверждает, что «это будет захватывающе».

Однако российские эксперты ставят под сомнение, что атаковавший Крымский мост дрон — действительно украинская разработка.

Надводный дрон Sea Baby Фото: соцсети

— В то, что его (Sea Baby. — «Известия») разработали и сделали на Украине, я не верю , — говорит «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. — Использованием этой техники занимается британский морской спецназ Special Boat Service (SBS). Украина, как подопечный, дрон всего лишь получила от британцев. В CNN рисовали, как этот дрон вышел из Одессы и прошел длинный путь. Нет, это не так . Его запустили с гражданского судна перед атакой. Это сделать не так сложно — перед Керченским проливом всегда скапливается достаточно большое количество торговых судов. С одного из них он и был запущен, достигнув цели в темное время суток.