Кадры не решают: что стоит за публикацией CNN видео атаки на Крымский мост
CNN опубликовал кадры атаки на Крымский мост, совершенной 17 июля. Видеозаписи журналистам якобы передала СБУ, что стало первым официальным признанием украинских спецслужб в причастности к теракту. Укладывается публикация подобных видео и в давнюю традицию США демонстрировать свои «сверхспособности», отмечают эксперты. Примечателен и тот факт, что в эфир американского канала попали записи с камер наружного наблюдения, установленных на конструкциях самого моста. Как они оказались в руках украинцев, почему видео решили показать только спустя месяц после взрыва и что известно о дроне, атаковавшем мост, — в материале «Известий».
«Малыш» в кадре
Американская телекомпания CNN опубликовала видеозапись, на которой показан момент атаки по Крымскому мосту 17 июля 2023 года. Как говорят журналисты канала, сама запись была получена от Службы безопасности Украины. В сюжете утверждалось, что удар по мосту был совершен экспериментальным морским беспилотником Sea Baby (англ. — морской малыш. — «Известия»), якобы разработанным украинскими силами. По этим данным, для подрыва было использовано 850 кг взрывчатки.
Примечательно, что в сюжете американского телеканала показан момент удара, снятый с разных ракурсов. Одна камера была установлена на самом дроне — на этих кадрах демонстрируется, как БЛА приближается к Крымскому мосту. Другие кадры, судя по всему, были сняты с камер наружного наблюдения — на них показан непосредственно взрыв под пролетами.
Поврежденный участок Крымского моста. 17 июля 2023 года
В результате подрыва Крымского моста в ночь на 17 июля погибла семейная пара, их 14-летняя дочь, находившаяся с ними в автомобиле, получила ранения. В РФ по факту подрыва заведено уголовное дело по статье о теракте. Поврежденной оказалась автомобильная часть моста, восстановительные работы на нем уже ведутся. Июльская атака — вторая попытка Киева разрушить этот объект гражданской инфраструктуры, первая произошла в октябре 2022 года.
Фактически передача видео удара журналистам — первое открытое заявление СБУ о своей причастности к последней атаке на Крымский мост. Ранее Киев прямо не заявлял об этом.
Обращает на себя внимание факт утечки видео с камер наружного наблюдения. Впрочем, российские политики в разговоре с «Известиями» призывают реагировать спокойно на появление подобных публикаций.
— Этими кадрами они (страны Запада и Украина. — «Известия») хотят сказать нам, что у них есть агентура, от которой они получают эти записи или покупают их, что это делают враги России, чтобы убедить нас, что не всё так здорово в Крыму. Я думаю, надо поспокойнее на это реагировать. Как записи попали к ним — трудно понять. Но, я думаю, компетентные органы разберутся, — заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Пост ГИБДД на подъезде к Крымскому мосту со стороны трассы «Таврида». 17 июля 2023 года
Ряд экспертов при этом не исключает, что к получению украинцами записи с камер наблюдения могут быть причастны спецслужбы США. «У ЦРУ очень много денег. Может, они кому-то заплатили или взломали систему. Но точно я не знаю — это сложный вопрос», — сказал «Известиям» экс-офицер полиции США Джон Дуган.
Не исключают эксперты и версию о том, что западные спецслужбы могли получить доступ к камерам наблюдения в режиме реального времени.
— Есть инструментарий, позволяющий получать доступ к системам видеонаблюдения. Достаточно, чтобы камеры были подключены к интернету, и можно получать доступ к картинке в режиме реального времени. Камеры и программное обеспечение в основном зарубежные — вот и результат, — считает военный эксперт Алексей Леонков.
Стратегия — эскалация
Стоит отметить, что видеозапись появилась спустя почти месяц после совершения атаки — на фоне увеличения числа заметок в западных СМИ о провале контрнаступления ВСУ и его «переносе» на весну 2024 года.
— Киеву надо как-то отчитываться перед своими кураторами, какие перемоги (укр. — победы. — «Известия») ими достигнуты. На фронте же сплошные неудачи, и перспективы весьма нерадужные, и все это прекрасно понимают, — считает военный эксперт Иван Коновалов. — Другое дело, что Киев подтвердил, что это он — очевидно, с помощью западных кураторов, при помощи британцев, скорее всего, — спланировал и осуществил данную операцию.
На Украине и ранее заявляли, что не рассматривают Крымский мост как гражданский объект, поскольку по нему на полуостров якобы перебрасывается военная техника. Президент РФ Владимир Путин июльскую атаку назвал бессмысленной.
Кадр видео, опубликованного CNN, на котором украинский дрон атакует Крымский мост
— Произошедшее — это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица, — завил российский лидер в день удара.
Однако такие атаки опасны для Украины не только следующими за ними военно-техническими ответами со стороны России, рассуждает евродепутат от Франции Тьерри Мариани.
— У Зеленского одна стратегия — это эскалация. Для него очевидно: единственный способ для Украины выиграть — напрямую вовлечь НАТО в участие в конфликте. У Украины нет стратегии поиска мира или прекращения огня. Конечно, нелогично наносить удары по гражданским объектам, потому что уже должно было стать ясно: НАТО не будет вовлекаться в этот конфликт напрямую. А если подобные атаки продолжатся, Россия, чтобы обезопасить Крым, может взять под контроль всё черноморское побережье, — сказал он «Известиям».
В России же дают более конкретное объяснение целей ВСУ.
Кадр видео, опубликованного CNN, на котором украинский дрон атакует Крымский мост
— Это говорит о том, что они террористы. И британцы с американцами — такие же террористы. Неслучайно они причмокивают, когда рассказывают об этих атаках. Наша задача — отодвинуть как можно дальше от Крыма и четырех новых регионов РФ украинские войска, чтобы они просто не имели возможности бомбить и запускать беспилотники против территорий России, — сказал сенатор Владимир Джабаров.
При этом публикация подобных видеороликов вполне укладывается в американскую традицию демонстрировать свои способности. Крупнейшие акции последних лет — такие как казнь экс-президента Ирака Саддама Хусейна, убийство ливийского лидера Муаммара Каддафи и другие — также фиксировались на видео, а кадры облетали весь мир, демонстрируя неугодным правительствам возможности американских спецслужб.
Чей дрон?
Демонстрацией возможностей стало и само использование надводного дрона Sea Baby. Глава СБУ Василий Малюк назвал эти аппараты уникальным изобретением украинских спецслужб, а работы над их созданием стартовали якобы после начала российской спецоперации. Более того, Малюк угрожает новыми атаками и утверждает, что «это будет захватывающе».
Однако российские эксперты ставят под сомнение, что атаковавший Крымский мост дрон — действительно украинская разработка.
Надводный дрон Sea Baby
— В то, что его (Sea Baby. — «Известия») разработали и сделали на Украине, я не верю, — говорит «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. — Использованием этой техники занимается британский морской спецназ Special Boat Service (SBS). Украина, как подопечный, дрон всего лишь получила от британцев. В CNN рисовали, как этот дрон вышел из Одессы и прошел длинный путь. Нет, это не так. Его запустили с гражданского судна перед атакой. Это сделать не так сложно — перед Керченским проливом всегда скапливается достаточно большое количество торговых судов. С одного из них он и был запущен, достигнув цели в темное время суток.
Эксперт отметил, что операции такой сложности требуют серьезного технического сопровождения: «Мы знаем, что в нейтральном воздушном пространстве в это время были один из западных самолетов-разведчиков и разведывательные дроны, но организацией, сопровождением и техническим обеспечением атаки занимались другие». Такое же мнение в разговоре с «Известиями» выразили и остальные опрошенные эксперты.