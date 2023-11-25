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На Украине озвучили новые угрозы Крымскому мосту

Глава СБУ Малюк: Россию ждет много сюрпризов, Крымский мост обречен
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк озвучил новые угрозы Крымскому мосту. На эту тему он высказался 24 ноября в фильме «Крымский мост на бис», показанном в эфире на YouTube-канале телеканала «1+1».

Малюк напомнил, что на мосту уже произошли два теракта. Первый — в октябре прошлого года, второй — в июле текущего. Руководитель СБУ рассказал, как его команда совершала подрывы, в том числе «с помощью морских беспилотных летательных аппаратов Sea Baby, управляемыми из Киева».

По мнению Малюка, «мост обречен», а российскую сторону якобы ожидает «много сюрпризов», уточняет «Газета.Ru».

В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила, что ответ России на возможные атаки ВСУ на Крымский мост будет жестким. От возмездия их организаторам не скрыться, подчеркнула дипломат.

Кроме того, 31 июля секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал, что атаки на полуостров подтверждают, что США, а также их союзники, помогающие киевскому режиму, фактически стали спонсорами терроризма.

17 июля Национальный антитеррористический комитет сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области — семейная пара, их дочь была госпитализирована. Позднее девочку выписали.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев после этого отметил, что террористы понимают только силу. По его мнению, бороться с террористами нужно только персональными и негуманными методами.

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

До этого часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. Тогда в результате теракта взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

14 октября этого года на мосту возобновилось движение автотранспорта по всем четырем полосам после восстановительных работ.

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