Глав регионов наградили за вклад в создание уникальной экспозиции выставки «Россия»

Глав регионов наградили памятными статуэтками за вклад в создание уникальной экспозиции по итогам первого месяца работы выставки-форума «Россия». Награды вручил первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель организационного комитета выставки Сергей Кириенко, сообщила 5 декабря пресс-служба выставки.

Статуэтки получили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Также наград удостоились губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Севастополя Михаил Развожаев, руководитель Республики Калмыкия Бату Хасиков, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Кириенко также наградил губернатора Тульской области Алексея Дюмина, главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярева и заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Олега Денисенко.

По словам Кириенко, главы регионов и их команды проделали большую работу, готовя выставку: за несколько месяцев на ВДНХ подготовили экспозицию, которая превысила масштабы мировых экспо.

«Спасибо тем, у кого уже прошли дни регионов. Каждый раз это действительно настоящий праздник. В этот день не только жители ваших регионов, но и вся страна гордится достижениями вместе с вами. Многие узнают то, что не знали. И всегда после дней регионов появляется желание в них поехать», — обратился Кириенко к главам регионов.

Он подчеркнул, что выставка интересна посетителям всех возрастов. Кириенко указал на то, что ее гости испытывают гордость, уверенность в будущем и любовь к своей стране во время ее посещения.

«Мы видим на лицах детей улыбки, у них горят глаза, они гордятся за свою страну вместе со взрослыми и мечтают о будущем в России. Важно и то, что наша выставка — живая. Она постоянно обновляется и меняется. Расслабляться нам нельзя, впереди еще четыре месяца работы выставки — мы должны продолжать удивлять наших гостей», — заметил Кириенко.

Ранее, 4 декабря, директор выставки Наталья Виртуозова, когда экспозицию посетил президент России Владимир Путин, рассказала, что выставку уже посетили больше 2 млн человек. Как указал Кириенко, 97% опрошенных гостей заявили, что после ее посещения испытали чувство гордости за свою страну и посоветуют посетить выставку своим друзьям, а 81% уверен, что вернется на ВДНХ еще несколько раз.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.