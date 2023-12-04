Реклама
Прямой эфир
Культура
Владимир Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей РФ
Политика
Россия призвала ООН расследовать преступления Киева против детей
Мир
Оксфордский словарь назвал словом года разговорный вариант понятия «харизма»
Мир
Концерн Rheinmetall поставит Украине снаряды на €142 млн в 2025 году
Мир
Президент Болгарии наложил вето на поставку Украине списанной бронетехники
Происшествия
Жительница Донецка пострадала при сбросе взрывчатки с беспилотника ВСУ
Общество
Матвиенко призвала снизить градус риторики по вопросу запрета абортов
Общество
Путин впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ
Мир
Украинские СМИ сообщили о запросе главкома ВСУ 17 млн снарядов у США
Общество
Адвокат опровергла погашение Блиновской налогового долга на 1,4 млрд рублей
Экономика
Более 13 тыс. операций проведено в рамках тестирования цифрового рубля
Происшествия
Двое сотрудников МЧС были ранены из-за удара дрона ВСУ в Херсонской области
Мир
Армия Израиля сообщила о небезопасности гуманитарного коридора в центре Газы
Мир
Белый дом предупредил конгресс о заканчивающихся средствах на помощь Украине
Экономика
Стоимость биткоина превысила $42 тыс. впервые с апреля 2022 года

Путин впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин впервые посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Глава государства 4 декабря планирует принять участие в церемонии вручения премии «Волонтер года».

Глава государства планирует осмотреть павильоны, где представлены все регионы России. Президента России встретили директор выставки, волонтеры и экскурсоводы.

«Сегодня ровно месяц как наша выставка открылась. Вчера мы закрывались: уже больше двух млн человек прошло на нашу выставку за месяц. У нас поток невероятный», — рассказала директор.

Она отметила, что выставка занимает в общей сложности 90 тыс. кв. м. По ее словам, впервые вообще за всю историю России на выставке представлены все 83 региона. Директор указала на то, что регионы поразили организаторов уровнем, качеством экспозиций. По ее словам, у посетителей выставки уже даже появилось привычка приходить туда.

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023