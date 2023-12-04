Путин впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ

Президент РФ Владимир Путин впервые посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Глава государства 4 декабря планирует принять участие в церемонии вручения премии «Волонтер года».

Глава государства планирует осмотреть павильоны, где представлены все регионы России. Президента России встретили директор выставки, волонтеры и экскурсоводы.

«Сегодня ровно месяц как наша выставка открылась. Вчера мы закрывались: уже больше двух млн человек прошло на нашу выставку за месяц. У нас поток невероятный», — рассказала директор.

Она отметила, что выставка занимает в общей сложности 90 тыс. кв. м. По ее словам, впервые вообще за всю историю России на выставке представлены все 83 региона. Директор указала на то, что регионы поразили организаторов уровнем, качеством экспозиций. По ее словам, у посетителей выставки уже даже появилось привычка приходить туда.

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