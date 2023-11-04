Во всю страну и ширину: что смотреть на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Сотни тысяч москвичей и гостей столицы собрались 4 ноября на ВДНХ. В День народного единства здесь открыли международную выставку-форум «Россия», которая будет работать бесплатно до 12 апреля 2024 года . На ней 89 российских регионов представляют свои достижения в самых разных сферах. В десятках павильонов ВДНХ ежедневно будут проходить экскурсии. Министры, губернаторы, артисты, спортсмены, политики — кого только не встретишь в павильонах этого грандиозного события. В субботу люди шли семьями, вели с собой детей. Желающих было столько, что станция метро «ВДНХ» с трудом разводила потоки пассажиров , желающих попасть на «Россию». «Известия» отправились на выставку и оценили масштаб торжеств, размах идей и качество их воплощения .

Такого зрелища у нас еще не было

Как говорят организаторы, всё это сделано, чтобы россияне знали, в какой интересной, большой, красочной и многонациональной стране они живут. Обойти все достояния России удастся самым настойчивым и спортивным. Огромная территория , все большие павильоны ВДНХ заняты под экспозицию, плюс временные постройки, которые изобилуют технологической начинкой.

Старт праздника дали в 10:00 перед входом на ВДНХ у «Живой карты России». Дети в костюмах в цвет российского флага устроили танцевальный флешмоб . В это же время на выставку приехали высокие гости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, исполнительный директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федулкина и генеральный директор выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Они направились в мультимедийную, высокотехнологичную галерею «Достижения России» — тут уместились два десятка лет нашей страны. За 15 минут человек сможет совершить путешествие во времени . Делегация решила осмотреть экспозицию вместе с первыми посетителями выставки.

— Я приехала из Коломны специально к открытию выставки, ведь такого зрелища у нас еще не было, — поделилась с «Известиями» Елена. — Я работаю на заводе, выпускаем тепловозы и паровозы. Сегодня у меня выходной, я в пять утра встала, на электричку и на ВДНХ. Специально приехала в Москву посмотреть на «Россию». Я в восторге от этой интерактивности . Это так современно. Наш президент дает столько возможностей нашим людям. И хочется видеть их достижения воочию. Россия — великая страна.

Зампред кабмина Дмитрий Чернышенко открыл павильон Координационного центра правительства. В нем воссоздали реальную рабочую площадку КЦ, только в уменьшенном масштабе . Это уникальная возможность для всех посетителей выставки познакомиться со спецификой работы российского кабмина. Там используются самые передовые технологии и цифровые инструменты государственного управления, собираются большие данные и обратная связь от граждан.

В рамках экспозиции гости представлен Ситуационный центр — главный штаб Координационного центра, а также студия ТАСС, где будут регулярно давать интервью члены правительства и эксперты. Ну и, конечно, первым спикером стал сам Чернышенко. Его в студии уже ждали студенты.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко (в центре) осматривает выставку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Мы построили этот павильон, чтобы дать возможность людям ближе познакомиться с работой правительства , узнать больше о национальных проектах, которые реализуются по поручению нашего президента, и главное, о том, как мы работаем над улучшением жизни каждого человека в России. Уверен, каждый из вас после посещения экспозиции посмотрит на госслужбу по-новому, — сказал он. — Вы поймете, что правительство — это команда людей, настроенных на эффективную работу в интересах граждан и открытых к использованию самых передовых подходов и технологий. Надеюсь, здесь вы почувствуете гордость и воодушевление, а главное, уверенность в завтрашнем дне .

Далее Дмитрий Чернышенко отправился в павильон «Мир цифры». Там его ждали на стенде «Ростелекома». Глава компании Михаил Осеевский представил экспозицию. На ней можно было переместиться в прошлое, лет на тридцать назад. Где из мебели румынская стенка, музыкальный центр и видеомагнитофон с VHS-кассетами. А за стеной уже высокотехнологичный дом с современной начинкой.

— Маруся, открой шторы, — скомандовал Михаил Осеевский цифровой помощнице, и шторы открылись.

— Маруся, включи музыку, — поддержал эксперимент Дмитрий Чернышенко, и на стенде заиграла приятная мелодия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На выставке столько достижений, что перечесть их не хватит времени. Это надо идти и смотреть.

Смеющийся робот и тающий Дед Мороз

В самом большом павильоне № 75 стенды всех 89 российских регионов . И главное — не забыть, что и в какой области тебе понравилось. Башкиры угощают космическим медом . Именно эта сладость в тюбиках летает с космонавтами на МКС. А на стенде Первого канала та самая капсула, в которой актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров вернулись на землю со станции. Здесь же можно посидеть в кресле жюри проекта «Голос» . А рядом на стенде Пермского края робот Арди рассказывает о красотах региона. Это разработка пермских инженеров. Арди умеет петь, читает стихи, улыбается и грустит. Его мимика разнообразна. Создатели заложили 600 микродвижений лица робота.

Тула похвалилась своими микрофонами « Октава ». Это их, несмотря на санкции и закрытые границы, готовы закупать даже в Америке. А лицо бренда — Юрий Гагарин. Потому что, отправляясь на орбиту, он сказал свое знаменитое: «Поехали!» — в микрофоны «Октава» made in Russia.

Удивляться было чему. На стенд Тверской области вообще ворвался поезд « Иволга ». Любой гость мог почувствовать себя машинистом, сев в кабину. И проследить виртуальный путь из Москвы в Тверь. А Вологодская область пригласила на свой стенд ни больше ни меньше как Деда Мороза . С его приходом в павильон № 75 на улице и правда серьезно похолодало. Долго дедушка не смог находиться на выставке. Уж больно горячо его принимали. Жарко стало Морозу, и он поспешил к Снегурочке. Ну и, как следствие, на улице пошел дождь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Детям было чем заняться на выставке. Они учились рисовать мультфильмы, обнимались с медведями и тиграми, некоторые даже попробовали доить корову. И практически каждый регион демонстрировал свое рукоделие. На стенде НМГ в павильоне «Мир цифры» было много активностей для творческой молодежи. Они могли попробовать приложение «Кубокот». Это развивающие игры для детей, придуманные разработчиками Национальной Медиа Группы. А на экранах с технологией дип-фейк можно стать героем любого сериала или звездой любимого телеканала. Так, Настя решила перевоплотиться в Александра Рогова. А Анжелика — станцевать с Елизаветой Арзамасовой. А если устал, можно просто посмотреть мультики на стенде.

— А мне понравилось в павильоне «Роснефть», — рассказал 14-летний Михаил Крючков. — Там было и вкусно, и интересно. Ты будто попадаешь на заправку. С одной стороны, можно узнать информацию про нефть и ее производные, а если хочешь перекусить, здесь тебе сделают вкусный хот-дог.

— Мы делаем партизанские световые очки из бересты , — пояснила мастерица в военной форме. — Так северные народы делали себе очки, чтобы ходить по белоснежному лесу на охоту. А потом это ноу-хау взяли партизаны. И стали вырезать очки из бересты, чтобы сражаться с врагом в наших глухих брянских лесах.

Высокие технологии соседствуют с ремеслом и русскими традициями. А псковский музыкант Константин Абабков впервые в России установил рекорд по непрерывной игре на балалайке . Он зафиксирован на стенде Псковской области — на выставке-форуме Абабков играл 60 минут.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Рубинштейн» — круче!

На международной выставке-форуме «Россия» обширная культурная программа. В день открытия в концертном зале павильона № 75 презентовали малый концертный рояль «Рубинштейн НР-200» . Его производят в Калуге на фабрике «Аккорд». Продемонстрировать его звучание выпала честь молодым, но уже титулованным пианистам — Станиславу Корчагину, Елисею Мысину и Жуй Мину. Они исполнили произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и Фридерика Шопена.

— Я сейчас играл на потрясающем инструменте российского производства, — признался «Известиям» самый юный музыкант, восьмилетний Елисей Мысин. — Мне очень понравился звук. «Аккорд» возродил производство роялей совсем недавно, и за такой маленький срок такой большой прогресс. Конечно американские рояли считаются лучшими, но я думаю, что через пару лет «Рубинштейн» станет намного круче.

Мама Елисея своего мальчика не считает вундеркиндом, просто музыка — это его дело, и он совершенствуется в этом мастерстве. Семья Мысиных приехала на выставку как раз из Калуги, где производится рояль, там Елисей участвовал в музыкальном фестивале вместе с Денисом Мацуевым.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Здесь можно познакомиться с такой многообразной культурой нашей страны, которая многим недоступна. А тут собран ее концентрат , — поделилась эмоциями слушательница в зрительном зале. — Сейчас дослушаю концерт и пойду в павильон «Наша культура».

Главным арт-объектом этого павильона стал «Портрет российской культуры» размером 3 на 15 метров. В одном масштабном кадре представили более 160 героев — от легенд до молодых талантов: Эльдар Рязанов, Инна Чурикова, Евгений Князев, Дмитрий Бертман, Игорь Золотовицкий, Дмитрий Дюжев, Марина Брусникина, Виктор Вержбицкий, Игорь Бутман, Олег Газманов, Сергей Гармаш и многие другие. Народная артистка России Александра Захарова нашла на панно портрет своего отца, режиссера Марка Захарова. А Евгений Князев остановился у фото Василия Ланового.

Его открывала министр культуры Ольга Любимова.

— В павильоне вас ждут восемь мультимедийных зон, где показаны основные достижения культуры за последние 20 лет , — рассказала гостям министр. — А также выставки, лекции, мастер-классы, интервью героев «Портрета» и открытая студия с юными талантами. Что принципиально отличает нашу площадку? Живое общение. Вы сможете встретиться с героями «Портрета», со звездами экрана, сцены и, конечно, задать им свои вопросы. Впереди 161 день интересных и ярких событий.

Министр культуры Ольга Любимова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Больше всего нам понравился стенд «Почувствуй Россию», — рассказал суворовец Платон Ильин «Известиям». — Каждый регион по-своему пахнет. Кто-то медом, кто-то сосновым бором, кто-то яблоками. А в центре зала есть экран и наушники, и, например Федор Бондарчук рассказывает, что он любит в российской культуре.

Он приехал из Твери вместе с мамой и братом Андреем, тоже суворовцем.

— Сегодня день, который должны праздновать все жители нашей огромной страны, — уверен Андрей.

Новороссия и SHAMAN

Представлены и четыре новые региона — ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области .

— Наши достижения сейчас в основном в строительстве, республика очень активно отстраивается, и нам помогают более 30 регионов-шефов, — поделилась с «Известиями» начальник управления инвестиционной политики министерства экономического развития ЛНР Елена Андреева. — Восстанавливают детские сады, школы, строят жилье сразу с благоустроенными дворами, прокладывают новые коммуникации, которые более 30 лет не ремонтировались даже. Это всё еще советское наследие.

Несмотря на то, что в ЛНР неспокойно, оттуда народ не уезжает.

— Люди трудовые, им надо уголь добывать, варить сталь, — улыбается Елена. — Нельзя же доменные печи тушить. Сейчас мы получили возможность участвовать во всех российских проектах, различных национальных программах, гранты . Это помогает нашему бизнесу, развивает его.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

А девочки из Горловки, Макеевки, Донецка Арина, Кира, две Маши и Аня познакомились только в Москве.

— Нам понравились музыканты на стенде Саратовской области, они поют народные песни и играют на русских инструментах, — рассказала Маша. — Народная музыка получает второе дыхание. А фолк-рок — вообще модное направление.

Девочки приехали на выставку, чтобы влиться в самый большой детский хор в России — «Хор Первых» . Каждая прошла отбор в онлайне. На главную уличную сцену ВДНХ вышли 1300 талантливых детей со всей страны. Они поздравили Россию с Днем народного единства вместе с известными исполнителями — Ольгой Кормухиной и Алексеем Беловым, а также резидентами «Таврида.АРТ». А вместе с SHAMAN дети исполнили песню «Я русский» и Гимн России.

— Это было впечатляюще! — поделился с «Известиями» SHAMAN. — В исполнении тысячного «Хора Первых», собравшего на одной сцене ребят из стольких регионов нашей страны, моя песня «Я русский» приобрела особое звучание и особое значение . Так и выглядит наше национальное единство — когда все вместе мы заняты каждый своим делом: учимся и учим, проектируем и строим, постигаем структуру атома, спускаемся в бездну океана, летим в космос, защищаем родные рубежи и просто поем любимые песни. Всех с праздником!

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

После выступления дети собрались около шатра с гримеркой артиста и продолжили петь «Я русский». А затем начали скандировать: «SHAMAN — выходи!» И артист вышел. Спел с ребятами и сделал самый большой общий снимок на память.