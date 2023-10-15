Родные в стенах: SHAMAN собрал два аншлага на главной сцене страны

Плакаты фанатов, 12 тыс. российских флагов и слезы военных. 14 и 15 октября в Кремле SHAMAN собрал зрителей на долгожданный сольный концерт. Представив полтора года назад 23 февраля песню «Встанем», артист в один миг стал автором хита. Тогда он и предположить не мог, что скоро для него будет открыта главная сцена страны. «Известия» побывали на концерте и оценили, на какие жертвы готов SHAMAN ради поклонников.

В метро с охраной

Билеты на первое шоу SHAMAN в Кремле были проданы в считаные дни. Ажиотаж заставил организаторов договориться о дополнительном дне. Вскоре разлетелось еще 6000 проходок.

На подходе к Кремлевскому дворцу стояли люди с табличками «Куплю билет на SHAMAN». А ведь еще двумя часами ранее у них был шанс встретить самого артиста прямо тут, в этом переходе на станции «Библиотека Ленина». Из-за столичных пробок певец приехал в Кремль на метро. В переполненном общественном транспорте его мало кто узнавал — SHAMAN прятался за капюшоном черной толстовки. Когда он переходил со станции «Арбатская», лишь немногие встречные признали в нем звезду. А завидев охранников неподалеку от SHAMAN, лишь вежливо улыбались.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Когда ты куда-то опаздываешь, метро — прекрасный способ добраться оперативно, — пришел к выводу артист. — За десять лет моего проживания в Москве оно очень преобразилось. Было шумно, а сейчас в метро можно спокойно разговаривать и слышать собеседника. Проезд можно оплатить банковской картой. Ну просто космические технологии!

К своей популярности артист относится спокойно. Звездной болезнью не страдает. «Известия» поинтересовались у SHAMAN, как он относится к тому, что его творчество соединили с именем Александра Невского. Месяц назад в Липецке установили памятник великому русскому князю. А на постаменте — строчки из песни «Встанем».

— Честно говоря, я был в приятном шоке, — признался «Известиям» SHAMAN. — Представляете, цитату из моей песни увековечили в бронзе! У меня даже слов не хватает, чтобы передать эмоции. Для меня это означает лишь то, что я делаю всё правильно, иду своим путем и буду идти по нему до конца. Потому что я русский!

Как говорит артист, несмотря на то что его с Александром Невским разделяет 800 лет, объединяет их любовь к Родине.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Не концерт, а Первомай

Пока артист за кулисами готовился к выступлению, в фойе Кремлевского дворца поклонники устроили танцевальный флешмоб под новую песню SHAMAN «Вызов». Фанаты артиста пришли на концерт с российскими флагами. Те, у кого не было триколоров, могли взять их у волонтеров. Некоторые гости, впервые попавшие на выступление SHAMAN, сравнивали обстановку с первомайской демонстрацией. Тут и плакаты всех мастей: «Я русский», «Мы русские», «SHAMAN, мы тебя любим». А то и вовсе алые стяги со словами из песен кумира.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Постоянная поклонница — дизайнер одежды Надежда из Москвы. Она выгуливала очередной наряд, посвященный артисту. На платье мастерица вышила строки из любимой песни. Многие шли с детьми, которые знали песни SHAMAN наизусть и постоянно напевали их.

Сам певец появился перед зрителями не на сцене. Он вошел в зал через центральные двери партера. Его сопровождали два охранника в черных одеждах и черных кепках с надписью «Я русский». SHAMAN проследовал на сцену. По пути он приветствовал поклонников, пожимал им руки. Те благодарили певца и желали ему здоровья.

— Всем привет, родные. Это — SHAMAN. Сегодня состоится мой первый большой сольный концерт в Кремле. Это ответственное мероприятие, рубеж в жизни каждого артиста. Надеюсь, и я преодолею его с достоинством, — начал певец.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сцена и зал окрасились в цвета российского триколора. Артист начал выступление с песни «Дай жару!». Всего в программе «Я русский» 20 песен. Концерт рассчитан на два часа без антракта. В первом ряду — главные гости вечера, родители. Юрий Дронов, профессиональный музыкант. На 100-м концерте в «Крокусе» в марте SHAMAN вывел на сцену отца. И с того момента он аккомпанирует сыну на гитаре в номере «Моя Россия». А в Кремле артист представил поклонникам свою маму — Людмилу Дронову. На песне «Ты моя» он предложил мужчинам пригласить на медленный танец своих спутниц. А сам спустился в зрительный зал — за мамой. После песни он красиво встал на колени перед ней и преподнес букет алых роз.

Танцы на стеклах

В репертуаре SHAMAN есть песня Максима Фадеева «Танцы на стеклах». Специально для первого сольника на главной сцене страны артист решил поставить номер с реальным танцем на стеклах . Этот экстрим артист запланировал ради поклонников. Певец научился ходить по битому стеклу и не чувствовать боли.

На номере «Вокализ» на сцене появились танцоры в белых одеждах. Они рассыпали стекло по полу. Шаман вышел к ним из глубины сцены. С завязанными белым платком глазами он ступал по осколкам, раскинув руки в стороны. Танцоры страховали его. Приближаясь к авансцене, SHAMAN запел и скинул повязку. Затем погас свет, и зазвучали аккорды «Танцы на стеклах». И в этот момент волноваться за артиста стали не только родители. Он так истово танцевал на битом стекле, что зал затаил дыхание . А как только песня закончилась, взорвался аплодисментами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Но, как оказалось, без травм не обошлось. После концерта мама артиста рассказала, что сын неудачно прыгнул на гору разбитого стекла .

— Я сразу это заметила, что что-то не то, — переживала Людмила Дронова. — Но дотанцевал до конца, не остановил концерт. А на песню «Я русский» вышел, прихрамывая на левую ногу.

Зрители и не знали, что за кулисами SHAMAN наложили пластыри и забинтовали ногу. И певец даже вышел на бис.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

После 60-тысячной «Газпром Арены» в сентябре в Санкт-Петербурге обстановку выступления в шеститысячном Кремлевском дворце артист посчитал интимной. Можно себе представить, каким будет его выступление в мартовские праздники.