Деловые виды: на столичном МЦД-4 открылись три новых городских вокзала

В начале сентября в Москве запустили четвертый диаметр наземного метро — Калужско-Нижегородский или D4. «Ментоловая» городская линия связала подмосковные Апрелевку и Железнодорожный через центр столицы. Путь от одного конца линии до другого можно преодолеть всего два часа, а поездка до центра от конечных станций занимает не больше часа. МЦД-4 подарил городу и три новых современных вокзала, на которых можно не только спуститься в подземку, но и полюбоваться видами Москвы. У каждого из них свои особенности. Подробнее — в материале «Известий».

Три новых вокзала

D4 — четвертый из пяти московских центральных диаметров. На момент запуска открыты 36 станций, с них можно совершить 38 пересадок на метро и другие электрички. Новая линия должна разгрузить несколько участков подземки на юго-западе и востоке столичной агломерации — это Солнцевская, Калининская (желтые), Арбатско-Покровская (синяя) и Филёвская (голубая) ветки.

Строить маршруты стало проще просто: поезда в часы пик ходят примерно каждые пять с половиной минут со всеми остановками и без перерывов. Оплатить поездки можно привычной «Тройкой». В первый рабочий день после запуска пассажиры МЦД-4 совершили более 216 тыс. поездок, а за первые десять дней им воспользовались 2 млн человек.

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта

На четвертом диаметре расположено больше всего городских вокзалов — 24. Но три из них — Поклонная, Кутузовская и Тестовская — строились специально для МЦД-4. Они находятся на линии друг за другом на одном относительно небольшом пространстве — от Поклонной горы до Москва-Сити. Но это один из самых технически сложных участков, отмечает заместитель генерального директора ГК 1520 по строительству Владимир Волков. «Плотная застройка, интенсивный трафик, огромное количество инженерных коммуникаций», — пояснил он «Известиям».

«Ментоловая» линия здесь проходит параллельно Третьему транспортному кольцу, пересекает Кутузовский проспект, Москву-реку и непростую развязку близ делового центра.

— Эти вокзалы находятся в востребованных районах, где много точек притяжения, и мы уверены, что они улучшат транспортную доступность не только для местных жителей, но и для всех пассажиров D4. Мы продолжим и дальше развивать городской транспорт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина«, — сказал исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Поклонная

Каждый вокзал обладает своими особенностями и точками притяжения. Станция Поклонная расположена в районе Дорогомилово, где проживает более 78 тыс. человек. Здесь провели масштабную реконструкцию на месте старой пассажирской платформы, открытой в 1929 году. До 2021-го она носила техническое название Москва-Киевская-Сортировочная.

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Поклонная

На новом пересадочном узле соорудили два новых удобных перрона с навесами на всю длину, надземный пешеходный переход и пассажирский вестибюль с лифтами и эскалаторами. С Поклонной удобно пересесть на автобус или метро «Парк Победы» желтой и синей ветки — станцию специально перенесли ближе к вестибюлю подземки.

Городской вокзал возвели у самой Поклонной горы, на которой разбит один из популярнейших в Москве парков с монументом Победы. Недалеко расположены Музей Бородинской битвы и Кутузовская изба, Триумфальная арка и живописная долина реки Сетунь.

Кутузовская

Второй вокзал тоже находится в Дорогомилово — станция Кутузовская. Это первая для пассажиров юго-западного направления пересадка на МЦК. Ее сделали в крытом контуре: можно перейти с одного поезда на другой за 3-4 минуты, не выходя на улицу. Рядом расположены вестибюли метро Кутузовская голубой ветки.

— Изюминка Кутузовской — архитектурный памятник, будка центрального управления стрелками и сигналами. «Домик обходчика» построили в начале прошлого века, и сегодня он оказался на пути МЦД-4. Мы перенесли будку на новую платформу, укрепили конструкцию, затем отреставрировали здание. Теперь в ожидании электрички пассажиры могут полюбоваться исторической достопримечательностью, — рассказал Владимир Волков.

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта «Домик обходчика» на Кутузовской

Но близ станции немало других интересных сооружений и мест для прогулок. Отсюда, например, можно выйти на набережную Москвы-реки с самыми живописными видами на деловой центр. Кроме того, около Кутузовской находятся Мастерская Петра Фоменко, Институт психоанализа и здания «Сбербанк Сити».

Станцию тоже строили по высоким стандартам Московского транспорта. Она не только эстетична, но и удобна: есть лифты и эскалаторы, понятная навигация, навесы на двух новых платформах и информационные табло.

Тестовская

Последний вокзал — Тестовская — расположился уже в соседнем Пресненском районе. Станция стала самой высокой на D4 и одной из самых высоких в Москве. Ее высота — 15 м. Такое решение позволило соединить здесь почти все виды транспорта: два диаметра (D1, D4), МЦК и метро.

— Тестовскую наши строители подняли над землей — так было проще вписать ее в загруженную локацию. Эстакада, где разместили станцию — самая большая в России. Протяженность сооружения — около 2 км, высота доходит до 35 м, — пояснил Владимир Волков.

На станции работают две платформы и пассажирский вестибюль с лифтами и эскалаторами. Ее особенность — навес, который не только защищает от осадков и солнечных лучей, но и позволяет сохранить естественное освещение и создать единое купольное пространство. Кроме того, здесь организовали уникальную смотровую площадку.

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Тестовская

— Современную транспортную инфраструктуру строят не только по всем нормам безопасности и комфорта, но и с оглядкой на архитектурный облик окружения. Выбор вида станции, в том числе, зависит от района, где она будет расположена. К примеру, на Тестовской использованы большеформатные окна, создающие уникальную смотровую зону, позволяющую пассажирам наслаждаться панорамными видами города. В первую очередь, деловым центром «Москва-Сити», который нравится многим жителям столицы и туристам. Кроме того, большие площади остекления создают пространство, наполненное естественным светом, в чём можно убедиться, например, на Тестовской и на Кутузовской, — рассказал «Известиям» архитектор, основатель бюро TAU Григорий Фефилов.

Кроме того, со станции можно спуститься в Ботанический сад Первого МГМУ и к Шелепихинской и Пресненской набережным.

Жители Москвы уже привыкли к высоким стандартам городского транспорта. Электрички стали не просто способом переместиться из точки А в точку Б, но и удобным и приятным современным сервисом. Пути назад нет: планку придется поднимать выше и выше, а пока впереди как минимум запуск последнего пятого диаметра.